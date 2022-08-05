播道醫院申重建成18層高大樓　料2028年啟用　病床、手術室增一倍

本港醫療需求愈趨緊張，多間私家醫院相繼重建或增設醫療服務。播道醫院近日向城規會申請，放寬高度限制，由現時5層高重建成18層高的醫院大樓，預料可提供124張病床和7間手術室，較現時大增約一倍，重建工程最快2028年完工，屆時醫院會將門診服務可由現時的朝7晚9延長至24小時，並會引入中醫服務。



位於九龍城的播道醫院申請放寬高度限制，由現時的五層高改為主水平基準上80米，以將醫院重建為一座18層高的醫院大樓，另有4層平台和2層地下停車場，預料將可提供124張病床，包括4間加護病房、24張日間躺椅／病床，並會設有7間手術室、6間內窺鏡檢查室。

醫院表示，重建後播道醫院的病床和基本醫療室將會大增一倍，以滿足醫療服務需求，新醫院落成後，將專注一般服務，包括提供日間及短暫停留的手術及治療中心、醫療中心、24小時門診服務，並會擴大住院服務，以容納骨科、精神科、婦女健康等需求較大的專科服務，亦會引入中醫服務，認為透過重建擴大醫療設備有助推行自願醫保計劃，以紓緩公共醫療系統的長遠壓力。

播道醫院。（Facebook圖片）

對於增加高度將影響當區景觀，文件提到，會在擬議重建計劃，將會在醫院三樓提供平台花園、綠化平台邊緣、擴闊街角和把大廈後移，以改善當區的景觀，又強調新的醫院大樓與周邊高度限制一致，認為「與周邊發展互相兼容。」

翻查資料，播道醫院1965年在現址投入運作，屬於非牟利社區醫院，一直以門診服務為重點，今年3月起，診症時間調整至朝7晚9，醫院現時提供的住院服務，但只有60張病床，手術室和內窺鏡檢查室各佔4個。

播道醫院現時只提供60張病床，重建後病床數量可翻倍。（文件截圖）