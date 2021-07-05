東區醫院微創外科訓練中心土炮器官模擬　助新紮醫生練刀學做手術

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-07-05 07:00

微創手術講求手眼協調、距離感及儀器運用，外科醫生在手術室操刀自如，背後實為養兵千日，而「東區醫院微創外科訓練中心」便是練軍之地。訓練中心如小型科學館，訓練儀器包括「夾珠仔機」、退役機械臂，以及透過3D打印「土炮」製作而成的人體器官模擬等，像真質感幾可亂真。 每年約有500至600醫護人次到中心訓練，團隊今年獲得醫管局傑出員工及團隊獎。東區醫院微創外科訓練中心主管鄧宗毅稱，眼見年輕醫生受訓後能掌握技巧、適當應用，「係好開心嘅事」，冀日後多與各地專家切磋。

東區醫院微創外科訓練中心主管鄧宗毅（左）稱，醫生們的手術資質各異，需因材施教。（李恩慈攝）

東區醫院微創外科訓練中心主管鄧宗毅稱，前人一早洞悉微創手術將成為大勢所趨，於是在1995年成立微創外科訓練中心，並於2007年搬遷擴建，為初出茅廬的醫護提供培訓。中心再於2017年翻新，現時每年舉辦約30個培訓課程，約有500至600醫護人次參與。

尤其切胃、切肝嗰類手術，要做5至8個鐘頭，望10次都唔會識做 東區醫院微創外科訓練中心主管鄧宗毅

鄧宗毅憶述，30年前的醫生培訓模式稱為「see one, do one, teach one」，即醫生聽一次教學後，便要動刀做手術，然後更可教導後輩。他認為醫生們的手術資質各異，需因材施教，「有啲人練10次已經做得好手勢，有啲人要練30次。」在病人安全放首位的年代，這種講求「天才波」的訓練方式已不能接受，「尤其係切胃、切肝嗰類手術，要做5至8個鐘頭，望10次都唔會識做。」

外科醫生練兵之地 夾珠仔機、土炮器官模擬助練刀

微創外科訓練中心是駐院醫生的練兵之地，讓他們進入真正手術室前熟練手勢。「結合腹腔鏡及內視鏡微創訓練手術室」儼如小型科學館，內有多部訓練儀器，包括可訓練手眼協調的「夾珠仔機」、已退役的機械臂，以及透過3D打印「土炮」而成的人體器官模擬等。

土炮器官模擬步驟講究，幕後功臣是東區醫院醫療視聽製作組行政助理鄭啟志。他表示，自製除降低成本，更可因應醫生要求，貼近真實場景。設計開端總是運用有限材料與無限創意，「前列腺組織模型」模擬尿管及前列腺增生情況，最初將紅蘿蔔通心成管狀，配合豬肉製作，後來改用3D打印技術。

婦產科子宮模型的製作一絲不苟，由構思到完成花了接近半年。鄭啟志稱，尾龍骨部份以真人數據作3D打印，而皮膚物料「換咗幾多次已經答唔到」， 不斷改良為讓醫生縫針感覺像真。

另外，胃鏡訓練儀器會發出病人的呻吟聲，模擬掙扎情況。團隊亦不時從街市購入新鮮豬腳及豬內臟等，給醫生訓練開刀、縫針及打結等基本功。

東區醫院外科副顧問醫生朱烵華稱，微創手術講求手眼協調、距離感、儀器運用等，需要時間熟習。年輕駐院醫生周末放假時，會預約到訓練室練習，並提前一天請視聽製作組預備豬內臟等材料。

除此之外，中心設有臨床模擬手術訓練室，透過模擬跨專科緊急情況，如嚴重交通意外，提升外科、腦科、骨科等醫護的溝通和合作能力。

東區醫院微創外科訓練中心團隊今年獲得醫管局傑出員工及團隊獎。鄧宗毅於2013年起擔任中心主管，他表示感激首任主管李家驊，「當時個個都話佢發夢，但識得發夢嘅人好危險，唔會耽帶客觀限制，將夢境一一實現。」他又稱，眼見年輕醫生受訓後能掌握技巧、適當應用，「係好開心嘅事。」

以往中心有兩成訓練為國際交流，李家驊表示，這兩年受社運及疫情影響，中心與內地和外國的連結減弱，冀日後多與各地專家切磋。