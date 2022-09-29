綠置居2022｜9.29開始接受申請　41折推售三屋苑入場費最低僅4萬

【綠置居/高宏苑/清濤苑/錦柏苑】資助房屋小組委員會今年一月拍板，通過三個綠置居項目，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，合共4,693伙，將會以市價41折推售，當中馬鞍山錦柏苑「入場費」最低，首期只需4萬元。

房委會今日（21日）宣布，已決定「綠置居2022」申請期將於下周四（29日）開始，至10月12日截止，有部份曾參與「居居2022」綠表申請人近日已收到申請編號。當局指，預料將於今年第四季攪珠，並於明年首季開始按申請類別的優先次序邀請合資格申請者選樓。



▼新綠置居項目▼



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房委會表示，有意在「綠置居2022」購買綠置居單位的合資格綠表人士，可於9月29日至10月12日期間遞交申請表，申請費用為250元。不論網上或紙本申請，截止接受申請表時間俱為10月12日晚上7時，在指定申請日期以外遞交的申請將不獲受理。

公眾可於明日（22日）起，在房委會／房屋署指定網頁瀏覽或下載「綠置居2022」的申請表、申請須知及三個發展項目的售樓資料簡介。公眾亦可在辦公時間到位於觀塘建生廣場一樓的房委會綠置居售樓處、樂富房委會客戶服務中心、房委會轄下各屋邨辦事處及分區租約事務管理處、房協轄下各出租屋邨辦事處及民政事務總署的民政諮詢中心索取上述的紙本文件。

公屋住戶紙本申請須交回所屬屋邨辦事處

房委會或房協轄下公屋或出租屋邨住戶如果以紙本提出申請，其申請表須交回所屬的屋邨辦事處。其他申請者亦可選擇郵寄或親身遞交紙本申請至綠置居售樓處。位於樂富房委會客戶服務中心的居屋售樓處不會接收「綠置居2022」的申請表。

「居屋2022」的有效綠表申請者，若剔選了「一表兩抽」，將自動獲納入是次銷售計劃而不需要重新遞交申請或再次繳付申請費用。房委會已於「綠置居2022」申請期開始前通知有關申請者，其「居屋2022」的申請已獲得保留至「綠置居2022」，以及其「綠置居2022」的申請編號。如申請者再次遞交「綠置居2022」申請，會被視作重複申請，有關申請將會作廢，已繳付的費用將不會退還，亦不能轉讓。

高宏苑A、B座中間，將與建服務設施大樓，亦會有露天停車場，以應該居民需求。（觀塘區議會文件截圖）

新一期綠置居涉及4,693個單位，包括油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑及粉嶺清濤苑，將以市價41折發售：

．粉嶺清濤苑776個單位，實用面積介乎約277-約447平方呎

．油塘高宏苑2,021個單位，實用面積介乎約185平方呎至約489平方呎

．馬鞍山錦柏苑1,896個單位，實用面積介乎約184平方呎至約473平方呎



當中位處市區的油塘高宏苑，售價由88萬元至286萬元不等，平均呎價達5,710元，是三個新屋苑中最貴的項目。該址鄰近油塘中心及公共屋邨鯉魚門邨，合共提供2,021伙，單位面積由185至489呎不等。

綠置居2022何時接受申請？ 申請期為9月29日至10月12日。 今期綠置居有多少個單位？ 新一期綠置居涉及4693個單位，分別是油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑及粉嶺清濤苑。綠置居會以市價41折定價，售價79萬至286萬元。最平單位以付5%首期計算，只需約4萬元便有望「上車」。

至於其餘兩個項目則位於新界區，分別有粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑。當中以錦柏苑入場費最低，售價為79萬元至273萬元，平均呎價5,260元。錦柏苑與公共屋邨欣安邨為鄰，較近港鐵恒安站，合共提供1,896伙，面積介乎184呎至473呎。