綠置居2022｜油塘高宏苑背山面海或望山墳　近一成單位設減音露台

【綠置居/高宏苑/清濤苑/錦柏苑】「綠置居2022」將於下周四（29日）起接受申請，樓書今日（22日）出爐，當中唯一市區盤的油塘高宏苑，將提供2,021伙，是三個屋苑中規模最大，但開放式細單位卻佔近六成。屋苑最終單位售價介乎83.6萬至271萬元，亦即約4.1萬元便可「上車」，預料2025年1月起分階段落成。

高宏苑背山面海，當中B座的地理位置較佳，高層近一半單位可享山景或海景，而A座則只可享樓景或內園景，不過魔鬼山有零散山墳，向山景的住戶或會望到墳頭。另外，A座每層都有4個單位設減音露台，包括只有約223平方呎的細單位，露台已佔去一成空間，實際單位面積或與最細單位無異。



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高宏苑位於欣榮街和茶果嶺道交界，涉及兩幢住宅大樓，合共可提供2,021伙，面積介乎185至489平方呎，最終釐訂的單位售價介乎83.4萬至271萬元，以5%首期計算，只需4.18萬元便可「上車」，惟值得注意的是最細單位只有185呎，僅略大於泊車位，開放式細單位更佔整個屋苑逾57%，即只餘約40%單位可間房。

（房委會資料截圖）

屋苑共有兩座，另設一幢服務設施大樓，內有羽毛球場、籃球場和兒童遊樂場等，而A座旁邊亦有另一個露天的兒童遊樂場；屋苑出入口設於欣榮街。

高宏苑的預計關鍵日為2025年初，當中A座預料可於2025年1月31日落成，而B座則遲兩個月至同年3月31日，亦即屋苑將作樓花發售，最快要近3年後才有望收樓。

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屋苑西面為三家村避風塘，惟前方有私樓海傲灣，該屋苑樓高24層，視線將會被遮擋，但估計B座高層12至16號單位仍可飽覽海景，惟A座則位於地盤較後方，相信海景會被B座遮擋，享有海景的機會較微。

另外，屋苑的東南方為魔鬼山，惟前方為鯉魚門邨，最高有41層高，相信只有B座3至9號單位少量單位有機會看到綠油油山景，值得注意的是，根據房委會資料，魔鬼山的斜波有零散山墳，享山景的單位或有機會看到墳頭。

高宏苑A座樓高46層，每層有24伙，最大單位是望向內園的16號、望向鯉魚門邨的20號，以及露天兒童遊樂場的24號單位，預料可間兩房；樓高48層的B座則每層有23伙，最大單位則是望海景的14號和望山景的6號單位，預料B座兩個大單位將成為「搶手貨」。

值得注意的是，A座面向大馬路，部份單位設有減音窗和固定窗，而17至20號單位更設有減音露台，當中17號單位最細，只有約223平方呎，而露台已佔去27呎，亦即逾一成空間，與整個屋苑最細單位無異，扣除廚廁後，呈長條型的客廳僅餘100多平方呎，業主將要花心思考慮睡床的擺位，其他傢俬如何放置亦要費煞思量。

A座的21號屬於一房單位，惟間房後，客廳的窗將面向垃圾及物料回收室，低層或會飽受「垃圾味」攻擊，入住後或無法再開窗。

B座的座向優勢較大，不過望向山景的4至6號單位，底層設有「有蓋垃圾車專用車位」，或會傳出異味，低層住戶需要多加留意。