綠置居2022｜單位開則首曝光　高宏苑細單位設隔音露台價值14萬

【綠置居/高宏苑/清濤苑/錦柏苑】房委會今日（21日）宣布，「綠置居2022」將於下周四（29日）開始接受申請，至10月12日截止，預料將於今年第四季攪珠，有望明年初開始揀樓。

項目三個屋苑油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，首次有示範單位模型曝光，當中高宏苑有約223呎的細單位設有27呎隔音露台，佔去整個單位逾十份一空間，單是露台已價值近15萬元，扣除露台和廚、廁後，單位預料無法間房，呈長條型的客廳僅餘約100多呎，擺放床和衣櫃後，僅餘極少空間走動，業主將要花費大量心思設計和安排收納空間。



▼新綠置居項目▼



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新一期綠置居涉及4,693個單位，包括油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑及粉嶺清濤苑，將以市價41折發售：

．粉嶺清濤苑776個單位，實用面積介乎約277-447平方呎

．油塘高宏苑2,021個單位，實用面積介乎約185-489平方呎

．馬鞍山錦柏苑1,896個單位，實用面積介乎約184-473平方呎



市區盤油塘高宏苑十分矚目，該盤位於油塘欣榮街，毗鄰鯉魚門邨，屋苑分為兩座住宅，和一幢服務設施大樓。根據單位模型，A座17號單位面積約為223平方呎，其中隔音露台已佔約27平方呎，佔整個單位逾十份一空間，按照現時平均呎價計算，單是露台已價值14.55萬元。

該單位扣除一廚一廁後，只餘下呈長條型的客廳，面積只有100多呎，難以再間房，需以開放式設計，但放置睡床、衣櫃後，單位將會變得非常狹小。

同一屋苑的22號單位則有約384平方呎，以平均呎價5,410元計算，售價約207.8萬元。該單位屬於「開門見廁」型，單位最多可間兩間房，但客廳將會極細，亦會無窗，而間一房後，客廳則會相對鬆動。

高宏苑A、B座中間，將與建服務設施大樓，亦會有露天停車場，以應該居民需求。（觀塘區議會文件截圖）

位於馬鞍山的錦柏苑背靠背靠馬鞍山郊野公園，大部分單位可享「無死角」綠油油山景，兩街之隔則是沙田海。該屋苑設有三幢住宅大樓，房委會披露的單位模型屬於A座2至19樓4號單位，面積約為470平方呎，接近該屋苑最大單位，推算售價為236.5萬元。該單位同樣屬於「開門見廁」型，本身已設有一房，但住戶可以再間多一房，單位相對實用。

不過，其細單位只有184平方呎，是三個屋苑中最細，惟房委會暫未公開有關單位平面圖。

（政府新聞處截圖）

至於粉嶺清濤苑則位於上水清曉路，位處清河邨前方，原本是清河邨第四期擴建的單幢樓，及後才納入綠置居計劃。整個屋苑只得一幢住宅大樓，單位模型顯示，5至40樓5號單位約為277平方呎，是該盤最細單位，但已較另外兩個盤的細單位大近100平方呎，估計售價為124.8萬元。

該單位略呈L型，廚廁均位於單位的左方，並不屬於「開門見廁」型，而扣除廚廁後，估計單位仍有近200呎，遠較上述高宏苑的細單位大，放置睡床、衣櫃和電視後，仍會有空間擺放飯枱等。