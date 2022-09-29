抵港人士無按時做核酸檢測仍獲發「藍碼」　衞生署：有措施提醒

港府近日放寬入境檢疫限制至「0+3」，抵港人士須在抵港後自行去社區檢測中心進行第2、4及6天的核酸檢測，惟即使未有按時做檢測，仍可以由黃轉藍，獲發「藍碼」進入食肆等指定處所。

衞生署回覆《香港01》查詢時表示，署方已採取一系列措施提醒抵港人士於指明日期進行強制檢測，如派發須知單張，在預定檢測日發出電話短訊等，由今年1月1日至本周一（26日）已向違反強制檢測公告的抵港人士，發出超過5400張定額罰款通知書。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，目前抵港人士確診率約3%，比起本地的1%略高，但認為只要仍有機場檢測作為監察海外人士抵港的染疫風險已經足夠。



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



+ 6

抵港人士獲發健康申報「綠碼」

本港放寬入境限制，現時抵港人士須預先在網上完成衞生署健康申報表，並確認符合登機要求後，系統會發放一個「綠碼」，即綠色健康申報二維碼。「綠碼」須供航空公司查核，方可獲安排登機，而抵港時，亦須向邊境管制人員出示「綠碼」進行入境檢疫程序。

港府近日放寬入境限制至「0+3」，抵港人士在機場進行核酸檢測後則可以自行離開，無須留在檢疫酒店，但仍需要在抵港後的第2、4及6天，自行去社區檢測中心進行核酸檢測，惟即使其未有按時做檢測，仍可以「黃轉藍」，獲發可進出食肆、商場等指定處所的「藍碼」，一旦確診，病毒就有流入社區的風險。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，即使抵港人士不做檢測，對本港帶來的風險不大。（資料圖片）

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，目前抵港人士確診率約3%，比起本地的1%略高，但由於相關人士須重複檢測，故認為兩者不可類比，「香港人都唔係個個日日去做檢測」，認為只要仍有機場檢測作為監察海外人士抵港的染疫風險已經夠。

他稱，本港疫情與海外地區分別不大，本地易感染人口已降至低水平，故認為即使抵港人士不做檢測，對本港帶來的風險不大，「如果他們染疫風險與本地人相若，不做又有咩問題？」

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼



+ 5

衞生署回覆《香港01》查詢時指，已採取一系列措施提醒抵港人士於指明日期進行強制檢測，包括向抵港人士派發須知單張、 在預定檢測日發出電話短訊、向沒有按時做檢測者致電提示等，並會向違反指明條件人士發出強制檢測令或定額罰款。

衞生署今年1月1日至本周一（26日）已就抵港人士違反強制檢測公告共，發出超過5400張定額罰款通知書。該署指，通過以上措施，抵港人士依時進行檢測情況大致順暢。