4少年參與和你shop判社服　控方指悔意表面　官指過輕但拒改刑罰

德福商場於2019年聖誕節現「和你Shop」行動，4名青年被指非法集結被裁罪成，被判240小時社會服務令。律政司認為判刑過輕，今（29日）要上訴庭作刑期覆核，並指案件有其嚴重性，又認為4名被告的悔意流於表面，建議改判更生中心或短期監禁。上訴庭聽取陳詞後，指原審判刑明顯不足，但4名被告已曾就事件被拘留3星期，考慮與案有關的事項後，法官認為不適合改判，4人維持原判。



同案另有3人判監

四名被告：梁茵琳、林依汶、陳楚嵐和李銘軒。他們被裁定於 2019 年 12 月 25 日在九龍灣德福廣場一期，在兩個時段與其他不知名人士參與非法集結，被判社會服務令240小時。庭上透露，他們已完成被判的社會服務令。同案的兩名被告：符致安與廖林鈞，被判囚4星期，被指有「領頭角色」的同案被告劉家浩，則被判監禁 4 個月。

2019年12月25日有多人在德福廣場參與「和你shop」。(詳看下圖)

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被告曾還柙3星期

律政司代表陳詞時指，本案雖沒有使用暴力，但有其嚴重性，案發時集結人士叫喊仇警口號，又指被告的悔意流於表面，不應接納他們有真誠悔意，故建議法庭改判四名被告更生中心。惟上訴庭指首次被告將近21歲，超出判處更生中心的年齡上限。律政司即回應指，考慮他們曾被還柙3個星期，仍可判處該兩名被告短期監禁。

案中沒有導致人命傷亡或財物損毀

代表首次被告的律師，同意本案案情不輕微，但判處社服令仍屬恰當。律師指原審裁判官已考慮，案中沒有導致人命傷亡和財物損毀，涉案四名被告非「領頭人」；第三和第四被告的律師亦指，兩人案發時年僅17歲，而原審裁判官亦接納兩人有悔意。

首被告堅稱被捕不合理

惟法官彭偉昌指，當時有約百名集結人士，叫口號「香港人報仇」等，現場有人「好恐慌有乜咁奇？」上訴庭法官亦質疑4名被告是否有悔意，如報告提及，首被告堅持自己無辜，認為被捕不合理。

上訴庭認同刑期過輕

上訴庭法官認為原審判刑原則有錯，明顯過輕，但考慮與案有關的事項後，認為不適合改判，並將於日後頒發判辭解釋理據。

案件編號：CAAR14/2021