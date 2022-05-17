學生示威襲警判社服令　判刑前曾拘留逾5月　律政司求判監首被拒

一名學生於前年5月參與反國歌法示威，期間曾向警員投擲鐵罐，事後被裁定非法集結及襲警罪成。他在判刑前曾因違宵禁令被拘留逾5個月，裁判官最後只判該學生社會服務令120小時。律政司認為判刑過輕，認為應判監而要求覆核，並於今(17日)在上訴庭聆訊。辯方指該學生除了在判刑前已被拘留多月，並已完成116小時的社會服務，只餘下4小時未有完成。上訴庭3名法官稱雖認為判刑有原則性錯誤，但仍駁回律政司的申請，並會稍後下判辭解釋。本案亦是反修例運動中，上訴庭首次駁回律政司就被告刑期覆核的申請。



被告李汶錡(24歲)，被裁定一項非法集結及兩項襲警罪成，指他於2020年5月27日，在旺角亞皆老街及彌敦道交界參與非法集結，並襲擊警員14267及警長50365。

曾違反宵禁令被還柙166天

律政司的代表陳詞時指，原審裁判官過於側重被告因違反宵禁令而被還柙的166天，強調非法集結是嚴重罪行，法庭判刑時應考慮判刑的選項，才考慮其長短。

社服令時數未跟報告建議

司方代表續指，法庭應考慮即時監禁，但同意可判處一個令被告可即時獲釋的刑期。此外，報告建議判被告社服令161至240小時，惟原審裁判官最終只判120小時，認為屬過輕。

被告已幾近完成社會服務令

被告的代表大律師回應時，認同本案是嚴重的案件，若被告非曾還柙，即時監禁是唯一選項。但被告已被還柙5個多月，原審裁判官或顧及其更生因素而判社服令。再者被告至今已完成116小時的社會服務令，只差一天便可完成餘下的時數。

上訴庭認為有原則性犯錯

三名法官聽取陳詞後指，認為就本案的背景而言，判處社會服務令屬原則犯錯，但仍駁回律政司的申請，並將日後頒判辭解釋理據。

案件編號：CAAR17/2021

律政司曾就多案要求覆核刑期，大部份被改判囚禁式刑罰。(詳看下圖)