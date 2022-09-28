50歲或以上市民10.6起可同時打新冠和流感疫苗　周四起可預約

醫務衞生局今晚（28日）公布，各區社區疫苗接種中心將由10月6日起，為50歲或以上接種新冠疫苗的香港居民，同時提供免費接種季節性流感疫苗服務。合資格人士可由明日（29日）開始預約。



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50歲或以上香港居民9月29日起可預約同時接種新冠疫苗和流感疫苗，圖為社區疫苗接種中心名單。（截圖自政府新聞網）

衞生署衞生防護中心轄下的科學委員會於今年8月取得共識，新冠疫苗可與包括流感疫苗在內的其他疫苗同時接種。

各區社區疫苗接種中心會於10月6日起讓50歲或以上接種新冠疫苗的香港居民選擇同時免費接種流感疫苗。合資格人士可由明日上午9時起，透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃預約系統，在預約接種新冠疫苗時同時預約接種流感疫苗。合資格人士亦可由10月6日起，在接種新冠疫苗時，即場選擇同時免費接種流感疫苗。

▼9月24日 蔡若蓮及楊何蓓茵到學校「谷針」▼



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料市民對流感整體免疫力較低

政府發言人表示，冬季流感季節快將來臨，而本地季節性流感活躍程度自2020年2月以來一直處於低水平，香港市民現時對流感的整體免疫力較低。政府強烈呼籲市民盡早完成接種所建議的新冠疫苗劑量及新一季度的流感疫苗，以在一旦同時感染2019冠狀病毒病和流感時，能得到較佳的保護。

有關新一年度季節性流感疫苗接種計劃的詳情，市民可致電衞生防護中心電話（2125 2125）或參閱疫苗接種計劃專頁。

50歲或以上市民可在以下社區中心同時接種新冠疫苗和流感疫苗：



提供科興疫苗的接種中心：

沙田源禾路體育館

觀塘創紀之城 5 期（17 樓）

北角渣華道體育館

港鐵青衣站

佐敦官涌體育館

提供復必泰疫苗的接種中心：

元朗體育館

旺角界限街體育館

西灣河體育館

港鐵青衣站

荔枝角公園體育館

葵涌林士德體育館

觀塘曉光街體育館

上水廣場短期社區疫苗接種中心（17 樓）

香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心（逢星期一及三）

沙田香港中文大學醫院