醫衞局：針紙的紙本二維碼、電話截圖及相片　均可作疫苗通使用

醫務衞生局副局長李夏茵今日（30日）表示，本港疫苗通行證適用今日起降至5歲，為配合新安排，安心出行可更新，每人儲存最多8名同行者。市民亦可攜帶子女打針紀錄的紙本二維碼、手提電話截圖及相片等，均可作為疫苗通使用，以進入食肆等指控處所。



▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



李夏茵在記者會上指出，使用疫苗通已降至5歲，5至11歲小朋友如進入疫苗通相關處所，要符合疫苗通接種要求，即打了第二針或打了第一針未滿3個月。至於12歲以上小朋友，打第二及第三針的寬限期由6個月減至5個月。

為配合安排，安心出行已增加功能，更新程式後可自行儲存最多8個同行者的資料。李夏茵表示，家長也可帶紙本二維碼、用手提電話截圖及疫苗證明相片等作為疫苗通之用。她呼籲表列處所負責人或職員應接納市民使用以上方法，因是疫苗通允許。

▼9月30日 李夏茵宣布10月6日起食肆放寬至最多12人一枱▼



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在港有無線網絡便可更新疫苗通

對於有報道指，抵港人士的海外電話號碼收不到疫苗通短訊，李夏茵稱，外地回港人士申報時填寫海外電話號碼，就算落地時沒有香港電話號碼，只要有WI-FI便可自動更新疫苗通，「電話係外地定香港冇乜關係」。到港後有本地或海外的流動電話，均能收到核酸檢測結果短信。