疫情．最新｜增4023宗確診　多8人死亡　學校呈報405宗

本港今日（30日）新增4023宗確診，包括213宗輸入，多8人死亡。學校呈報405宗個案，涉316間學校，有4間學校共4班因有個案需要停課。



衞生防護中心總監徐樂堅今日（30日）表示，過去一星期疫情穩定，本地個案每日約3500宗至4020宗，平均3700宗左右，輸入個案過去幾個星期117至245宗，每日平均180宗，輸入個案佔每日個案3%至5%，針對輸入個案，約在入境後3天已找到約75%個案。



醫管局表示今日起亞博館轉為備用狀態，北大嶼山醫院會陸續回復原來醫院服務，早前減少的非緊急服務會陸續恢復，現時非緊急服務已回復至8成；專科門診會增加名額，暫停的普通科服務會恢復。



10月6日起放寬社交距離措施，包括受599F規管的餐飲處所、表列處所，每枱上限由8人增至12人，表列處所每組人數上限由8人放寬至12人，包健身中心、遊樂場、美容院、按摩院、卡拉OK等，酒吧每枱由4人放寬至6人，餐飲處所宴會由120人放寬至240人，並取消公海遊溶斷機制。



本港疫情逐步回落，周四（29日）新增4,269宗確診，另再多五人死亡。本地個案即時有效繁殖率呈下跌趨勢，最新降至0.7446，即一名患者傳染少於一人。疫苗通行證今日起擴展至五至11歲兒童，即相關兒童首階段亦要至少打一針，才符合條件到訪指定處所例如食肆、圖書館等。位於荔枝角公園游泳池對開空地的「荔枝角公園社區疫苗接種站」同日啟用。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月27日平均值維持在0.7446，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



▼9月29日 強制檢測大廈名單▼



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▼9月29日 楊何蓓茵視察荔枝角公園社區疫苗接種中心▼



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【16:44】本港今日（30日）新增4023宗確診，包括213宗輸入，多8人死亡。學校呈報405宗個案，涉316間學校，有4間學校共4班因有個案需要停課，7間院舍有確診個案。

衞生署公共衞生化驗服務處於9月21日至27日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.6%及87.9%（七天移動平均比例）。

【15:45】醫務衞生局表示，「宴會」是指多過可同坐一桌的顧客（在現行規定下即超過8位顧客，並由10月6日起增加至12位），即13人以上需快測，在有共同目的下一同於餐飲處所用膳。例如有20名顧客分兩枱用膳，會被視為「宴會」，有關出席者須遵從當日進行快測的要求。

【15:40】李夏茵表示，外地回港人士要做健康申報，屬電子申報，到港後可取臨時疫苗通，即屬黃碼，非根據電話號碼，而是根據APP更新，就算落地無香港電話號碼，只要有WIFI，就可以更新，即使做申報時寫海外電話，有WIFI便能更新，與是外地或香港號碼並無關係。

▼9月30日 李夏茵宣布10月6日起食肆放寬至12人一枱▼



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【15:30】李夏茵表示，在實施0+3入境檢疫後，推出入境人士原址隔離安排，過往住客檢疫酒店住客確診後，大部份會被送往隔離酒店，0+3後如果住客確診又無嚴重病徵，在酒店容許下，可選擇自費在酒店或賓館繼續隔離；若未能自費，則會送至隔離酒店。

在酒店賓館原址隔離時，與一般市民家居隔離情況相若，風險可控，減少確診者周車勞動，又可善用資源，減傳染風險。已聯絡原本60間指定酒店，當中35間歡迎原址隔離，今會向2000間酒店發最新的從業員指引，令在經濟復蘇下，知道應採適當措施去減風險。稍後會視象會議講接待確診者措施、安排等，派人實地視察原址隔離各項細節。

【15:15】醫務衞生局副局長李夏茵表示，下個周期即10月6日至19日有下列放寬：

-受599F規管的餐飲處所、表列處所，每枱上限由8人增至12人

-表列處所每組人數上限由8人放寬至12人，包健身中心、遊樂場、美容院、按摩院、卡拉OK等

-酒吧每枱由4人放寬至6人

-餐飲處所宴會由120人放寬至240人

-取消公海遊溶斷機制

包括到酒吧、宴會、12人一枱的食客要做快測，為措施順利推行，為就其他措施與其他部門會溝通。

【15:10】醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗表示，醫管局表示今日起亞博館轉為備用狀態，北大嶼山醫院會陸續回復原來醫院服務，早前減系的非緊急服務會陸續恢復，現時非緊急服務已回復至8成；專科門診會增名額，暫停的普通科服務會恢復。

【15:00】衞生防護中心總監徐樂堅表示，衞生防護中心總監徐樂堅今日（30日）表示，過去一星期疫情穩定，本地個案每日約3500宗至4020宗，平均3700宗左右，輸入個案過去幾個星期117至245宗，每日平均180宗，輸入個案佔每日個案3%至5%，針對輸入個案，約在入境後3天已找到約75%個案。

【14:53】政府派員於西灣河逸濤灣冬和軒的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午約八時三十分開始，至上午約十一時三十分結束。政府在是次行動共檢查了共166名受檢人士。當中，二人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向該二人發出了10,000元定額罰款通知書。

【12:53】政府今日（30日）派員於鴨脷洲悅海華庭1座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午約八時三十分開始，至上午約十一時三十分結束。行動共檢查了253名受檢人士。當中，九人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。

【10:43】疫苗通行證的適用年齡今日（30日）起降低至5歲小童，飲食業界早前稱會進一步打擊生意。香港餐務管理協會主席梁振華早上在電台節目表示，收緊疫苗通行證安排後，食肆生意將受影響，但現時已有逾七成兒童打至少一針，需時一兩周才能判斷影響有多嚴重。受制於社交距離措施限制，業界的國慶宴會「得個零字」，促請政府盡快放寬針對食肆營業限制的規定。

【10:21】創新科技及工業局發言人今日（30日）表示，創新科技及工業局副局長張曼莉對快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。張曼莉最近一次上班日期為昨日（29日），她在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，包括每日進行快速抗原測試。她最近沒有外遊紀錄。

▼五張圖教你添加同行者針卡至「安心出行」▼



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日▼



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▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼



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▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼



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▼9月20日起強制檢測公告▼



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▼9月28日 大熊貓安安骨灰長埋海洋公園▼

