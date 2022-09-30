宴會准增至240人　業界指酒席接連加單　酒吧愁無延長營業時間

本港疫情趨向平穩，港府宣布下周四（10月6日）起放寬社交距離措施，包括食肆准由八人增至12人一枱，宴會人數上限可倍增，由120人提升至240人。有連鎖宴會場地負責人歡迎相關安排，表明不少擺酒的準新人已即時增加酒席圍數，亦接獲多張散客宴會訂單，下月起陸續復辦公司宴會及聯誼活動，生意額有望增加兩成。

不過，有人歡喜有人愁，酒吧業代表不滿港府未有解除快測要求，及續維持營業時間限制，直言失望，憂造成標籤效應，亦勢令旅客無法正常體驗夜生活特色，恐令本港旅遊形象受損，促當局三思，盡快予業界同步復常。



▼6月19日 父親節大酒樓坐滿食客▼



+ 4

譽宴主席指放寬人數：已經好唔同，即刻多返生意

譽宴集團主席張家豪指，政府今次放寬有回應業界部分訴求。他指，准12人一枱及宴會人數上限增至240人，「已經好唔同，即刻多返生意」，不少準新人已即時「加單」增加酒席圍數，亦已接獲不少散客查詢及訂單，包括公司宴會、聯誼活動及生日宴等，他指宴會需求反應熱烈，料生意額可增約兩成，是次放寬亦予業界未來可望逐步復常信心。

已經唔係講緊預訂年尾聖誕同新年，好多都係話下個月搞返。 譽宴集團主席張家豪

譽宴集團主席張家豪歡迎港府放寬社交距離措施，「之前限制咗咁耐，依家終於

不過，張家豪指部份防疫限制仍未解封，即使同枱及宴會人數增加，僅回復疫情前八成生意，尚未能抵銷防疫限制導致的生意損失，「極其量都只係可以收支平衡，賺多少少幫補，但未能夠彌補之前損失。」張家豪期盼，隨着疫情回穩，可盡快解除宴會人數限制，以及取消1.5米距離及營業時間限制。

▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



+ 9

酒吧業協會指維持快測趕客：仲邊有人嚟香港玩

香港酒吧業協會主席錢雋永則認為，業界對港府今次決定感到失望，認為續維持快測要求及限制營業時間，將窒礙酒吧迎接旅客，亦恐令以夜生活聞名的香港的國際形象受損。他提到隨着疫情回穩，入境措施已改為「0+3」，意味將迎來更多旅客訪港，但港府未有解除酒吧的營業時間限制，只能最遲開放至凌晨2時，「旅客一場來到，但馳名嘅蘭桂坊酒吧街，凌晨兩點後就已經成條街黑晒」，甚或促使旅客光顧無牌酒吧場所，「如果入面有毒品問題或違法行為，就會令旅客覺得香港嘅夜生活娛樂好危險。」

他指香港已逐步復常，唯獨進入酒吧前仍需進行快測，憂慮會造成標籤效應，促請港府盡快解除對酒吧的防疫限制，予業界與本港社會同步復常。

啲旅客會點樣諗我哋？會覺得好奇怪，係咪酒吧有咩問題。咁搞法，仲邊有人嚟香港玩，去晒新加坡啦。東方之珠嘅形象已經毁於一旦。 香港酒吧業協會主席錢雋永

香港酒吧業協會副主席錢雋永。（盧翊銘攝/ 資料圖片）

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日▼

