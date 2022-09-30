防疫措施一文看清｜食肆酒吧每枱人數10.6起放寬　限聚令維持4人

本10港新冠肺炎疫情漸趨平穩，港府今日（30日）公布，10月6日起放寬社交距離措施。當局指，食肆及所有表列處所的人數上限亦可放寬，包括食肆每枱人數由8人放寬至12人、餐飲處所的宴會人數上限由120人增至240人，而酒吧則由每枱4人放寬至6人。



本港距離「復常」仍有一段距離，當中「限聚令」仍禁止在公眾地方進行4人以上的聚集、食肆開放時間至凌晨零時，以及公眾地方須配戴口罩等。另外，漁農自然護理署轄下所有郊野公園的指定露營地點及指定燒烤地點，由2020年7月關閉以來，目前重開仍無期。



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醫務衞生局副局長李夏茵表示，由於本地個案數字平穩，醫管局服務亦有空間回復正常，在「精準抗疫」下當局決定有序放寬社交距離措施，由10月6日至19日，餐飲處所及表列處所人數上限可放寬。不過食肆及酒吧開放時間，以及禁止現場表演等要求，則仍維持現時限制。

1.食肆每枱人數上限放寬

當局今日公布，食肆每枱人數由8人放寬至12人，而餐飲處所的宴會人數上限則由120人增至240人。不過當局指，參與宴會前須做快速檢測的要求不變，只要多於12人在有共同目的下，一同於餐飲處所用膳，例如有20名顧客分兩枱用膳，會被視為「宴會」，而有關出席者須遵從當日進行快速測試要求。

雖食肆每枱人數可放寬，不過目前堂食時間仍維持於早上5時至晚上11時59分，食肆亦不可設現場表演等。

▼6月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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2.酒吧仍禁跳舞

酒吧方面，當局公布每枱人數上限由4人放寬至6人，不過進入酒吧前仍須做快速檢測。另外，酒吧的營業時間繼續維持在早上5時至翌日凌晨1時59分，以及仍然禁止現場表演及跳舞活動。

3.派對房間、卡拉OK等每組人數上限放寬至12人

當局今日亦公布，所有表列處所，包括健身中心、遊樂場、美容院、按摩院及卡拉OK等，每組活動人數上限由8人放寬至12人，代表派對房間、卡拉OK等每間房可最多有12人，而健身中心每一訓練小組或課堂亦可有12人。

不過根據目前防疫措施，波波池、蒸汽浴和桑拿設施仍繼續關閉。

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4.「限聚令」及「口罩令」維持不變

雖然當局放寬多項防疫措施，不過「限聚令」及「口罩令」仍維持不變。「限聚令」方面，當局繼續禁止在公眾地方進行4人以上的群組聚集。而「口罩令」方面，在公共交通工具及公眾地方時，市民均須一直佩戴口罩。不過市民如身處郊野公園，或在戶外公眾地方進行劇烈活動，例如運動或跑步，則可以不佩戴口罩。

5.露營及燒烤地點重開無期

另外，漁護署轄下郊野公園內的163個燒烤地點及41個露營地點亦繼續關閉，該署強調在設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行燒烤及露營活動。漁護署由2020年7月時因應疫情，關閉轄下所有露營及燒烤地點，目前仍重開無期。

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