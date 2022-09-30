文化體育及旅遊局副秘郭黃穎琦出訪韓國 探討深化文化交流合作
撰文：劉夢婷
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文化體育及旅遊局副秘書長郭黃穎琦，本月26日至29日期間出席韓國2022年首爾表演藝術博覽會，期間與韓國文化體育觀光部文化政策局局長鄭香美會面，介紹新成立的文化體育及旅遊局的使命和工作重點；並與韓國國際文化交流振興院院長鄭吉和會面，探討擴展及深化文化交流和合作的機會。
郭黃穎琦表示，港府支持文化交流，自2018至2019年起持續增加對本地藝術工作者參與海外表演及展覽的資助，至今達每年5千萬。
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香港當代舞蹈團出戰首爾 郭黃穎琦表驕傲
郭黃穎琦出訪韓國期間，出席2022年首爾表演藝術博覽會，了解表演藝術的最新國際趨勢和發展、支援香港藝文團體及工作者的表演及專案推介工作，並建立和促進與其他參與的藝文團體的合作關係。同時，亦有出席香港當代舞蹈團「不加鎖舞踊館」的專案推介環節，舞蹈團由年輕的藝術總監李偉能及行政總監李漢廷帶領。
郭黃穎琦表示，在國際論壇上看到本地藝團的創作，展現香港藝團作品的藝術水平，並將影響力帶到世界藝術舞台，感到非常驕傲。
推動香港成中外文化藝術交流中心是港府重點工作目標之一
郭黃穎琦為城市當代舞蹈團於當地的表演致辭時表示：「國家在2021年3月公布的《十四五規劃綱要》支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，實踐這個重要願景是我們的重點工作目標之一。我們推動和支持文化交流活動，向全世界觀眾展示精彩及具特色的節目，以說好香港故事。在國家全力支持下，我非常有信心香港的文化藝術生態將繼續蓬勃發展。」
港府2018至19年度起資助本地藝術工作者對外交流
結束行程前，郭黃穎琦亦與韓國文化產業振興院院長趙炫來會面，該院負責推廣文化及創意內容。郭黃穎琦向對方介紹了創意香港的工作，並就跨界別合作及藝文界發展進行交流。郭黃穎琦將繼續行程前往芬蘭，出席世界城市文化論壇。
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