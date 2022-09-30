深圳周大福標錯價賣金鬧上法庭　同類事港點處理？　消委會如此答

去年深圳周大福線上技術人員錯誤標價，網店金飾的標價遠低於日常售價，一對夫妻以低價買下金飾。夫婦之後不願撤銷訂單，卻被周大福起訴，近日內地法院判決，撤銷雙方訂立的網路購物合同。

上述事件發生後，引起網民討論。翻查資料，香港亦曾有同類「標錯價」事件，不過商戶各有不同處理方法。國泰航空於2019年元旦，曾誤以低於一折的價錢賣出多套商務客機機票，最終國泰願意「找數」，贏得網民掌聲；豐澤網店2018年亦曾誤將大部份商品標價298元在網上出售，包括iPhone，最終取消訂單，並向受影響顧客賠償。

消費者委員會回覆表示，一般而言，雙方一旦立約，該合約應視為有效，並對雙方均有約束力。惟基於合約法下「錯誤」 的法律原則（law of mistake），假如在立約時，其中一方對合同條款有錯誤理解，而另一方是知悉或應知悉的，則該錯誤或可使合同無效，屆時錯誤一方可向法庭申請撤銷合同。



周大福珠寶集團發言人回覆表示，事件為顧客帶來不便，就此深感抱歉。（資料圖片）

據內地媒體報道，深圳周大福誤標金飾價錢，一對夫婦以4萬多元人民幣，買下12件原價合共約25萬元人民幣的金飾。周大福隨後告知夫婦是技術人員操作失誤，要求撤銷訂單，但遭到拒絕；之後又提到會提供賠償，但始終協商無果，於是周大福向法院起訴。最後，近日法院判決撤銷雙方訂立的購物合同。

因應事件，香港的周大福珠寶集團發言人回覆《香港01》表示，事件為顧客帶來不便，就此深感抱歉，集團將更謹慎地避免同類事件發生。

國泰曾「標錯價」低於一折賣頭等及商務艙機票 「找數」獲掌聲

網店「標錯價」事件在香港亦不時發生，最經典是2019年元旦日，國泰航空的電腦售票系統出現錯誤，商務機位以低於原價一折出售。國泰隨後承認出錯，但是願意「找數」未有取消交易，幸運顧客成功以低價購入該機票。

事後國泰亦在Facebook等社交媒體發文自嘲，笑指推出了「開年限時頭等及商務艙機票」快閃活動，並稱「從小就學會錯就要認」。

豐澤「標錯價」取消訂單賠300元現金券

至於連鎖電器零售商豐澤，於2018年亦有同類「標錯價」錯誤，大量商品以298元發售，包括iPhone、Mackook等。不過，豐澤當時指，因網站故障造成，決定將所有相關訂單取消，並向受影響顧客提供300元現金券作補償。

消費者委員會回覆表示，一般而言，雙方一旦立約，該合約應視為有效及對雙方均有約束力。（資料圖片）

消委會︰錯誤一方可向法庭申請撤銷合同

消費者委員會回覆表示，一般而言，雙方一旦立約，該合約應視為有效及對雙方均有約束力。不過，基於合約法下「錯誤」 的法律原則（law of mistake），假如在立約時，其中一方對合同條款有錯誤理解，而另一方是知悉或應知悉該錯誤的，則該錯誤或可使合同無效，屆時錯誤一方可向法庭申請撤銷合同。

不過是否存有錯誤、買方是否知悉或應知悉錯誤，消委會指須根據個別案情而定，包括買方是否熟悉該貨品，或曾有購買經驗、商戶對於貨品的陳述等，不能一概而論。

消委會續指，如商戶拒絕以約定的低價出售貨品，建議各方保持冷靜和警惕，理性地蒐集憑證，並就情況作出合理評估，尋求雙方同意的解決方案，倘若雙方未能達成協議，可以尋求調解或和解，並可諮詢法律意見，以了解其權益及義務，從而更有效協商。

大律師陸偉雄（資料圖片）

大律師陸偉雄︰賣家拒絕發貨可被民事索償

大律師陸偉雄表示，香港採用普通法，事件重點並非是否標錯價，而是合約是否已完成，假如消費者已出相關費用，則已完成合約，不能夠隨意推翻。他續指，消費者未必知道是標錯價，「以為你大減價」；假如賣家拒絕發貨，他表示會違反合約，可被民事索償。

陸偉雄又稱，賣家於法例以外，亦可以磋商解決取消交易，例如誠實向買家表示標錯價，並提供折扣優勢，冀望對方願意取消交易。他又稱，假如是電腦程式故障而標錯價，賣家理應都要繼續交易，但亦可以向電腦程式的製造者追討損失。