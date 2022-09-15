消委會︱新學年中小學購書費加價　升幅高於通脹　中四貴9.3%

不少莘莘學子在暑假已購買新書迎接新學年的學習。消委會今年7月就教科書價格進行調查，發現超過9成中小學的購書費均有所上升，如連同作業、補充練習及其他學材一併計算，小學的平均購書費為3,177元，較上個學年上升5.7%，當中以小四的購書費增加最多，升6.4%；而中學的平均購書費為2,944元，升2.9%，並以中四的購書費增加最多，升9.3%，升幅均明顯高於同期通脹的1.7%。



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消委會獲教育局協助，今年7月進行教科書價格調查，就50間小學和48間中學書單及有關資料分析及計算出各級別必須購買的書本、作業、補充練習及需付費購買的學校自編教材等項目的費用及兩學年間的變化，發現小學及中學生新學年的平均購書費分別為$3,177及$2,944，較上學年上升5.7%及2.9%，升幅明顯高於同期通脹1.7%。

小學平均購書費3,177元 升5.7%

新學年小學平均購書費為3,177元，較上學年上升5.7%，升幅最高的是小四，增加6.4%，而高小新學年的平均購書費則比初小高出1成，而按科目分析，英文科的購書費最為昂貴，平均為836元。

初中生平均購書費3,464元 升5.4%

中學方面，初中新學生的平均購書費為3,464元，按年升幅為5.4%，以中三的購書費錄得最顯著的升幅，增加7.3%，消委會分析指，是因為部份學校的中三用書量與上學年有顯著分別，例如有學校於生活及社會科、電腦科或中史科總共增加7至8本書目，購書開支因而增加超過720元至840元，有學校表示此舉為更貼近教育局的課程指引。

高中生平均購書費2,425元 跌0.4%

高中的平均購書費為2,425元，較上學年低0.4%，中五及中六的購書費分別下跌9.9%及3%，不過中四的購書費則上升9.3%，主要因為學校一般會安排高中學生於中四及中五陸續購買該學習階段所需的書本。綜合初中及高中新學年的購書開支，中學生的平均購書費為2,944元，較上學年上升2.9%。

新學年大部分中五學生全年度只需購買1本公民科用書。（消委會提供）

教育局於上學年起推行通識教育科的優化方案，由公民與社會發展科（公民科）取替通識教育科。由於正值公民科與通識教育科的交接期，兩學年的中四及中五購書情況會受上學年的安排所影響。新學年有教科書選用後，中四和中五的平均購書費變得相若，分別是$181和$192。

中四公民科平均購書費有所上升

就中四而言，上學年中四公民科用書並未完成評審，所以大部分學校選擇使用教育局的學與教資源及自編教材，亦有學校安排學生購買由出版社出版的通識教育銜接教材，約150元，而新學年約8成半學校表示會選用適用書目表內的課本，其餘學校則表示會使用學校自編教材或待定。因此，新學年中四的公民科平均購書費有所上升。

至於中五級，上學年學生平均需為通識教育科購買2至3本課本；該科目於新學年優化後，大部分學生全年度只需購買1本公民科用書，因此，新學年中五的公民科平均購書費較上學年的通識教育科有所下降。

8成小學及7成中學至少一本電子課本令書費大增

消委會亦發現，逾8成小學及逾7成中學的書單上均有列出最少1本電子課本，但大部分學校選擇電子課本與實體課本兼備的套裝，變相令購書費大增。近6成小學表示學生必須購買電子課本，尤其是電腦科，當中9間小學表示學生需自行購買或經學校購買指定平板電腦或手提電腦上課，費用約由3,000至8,500元不等。

中學方面，只有3間回覆的中學表示於小部分科目，例如初中及高中電腦科和高中地理科，會主要以電子課本教授；亦有學校表示會按需要借出電子裝置供學生長期使用，或資助學生購買電子裝置。

教育局回應指，自2021/22學年開始，公民科已代替通識教育科。惟教科書評審需時，2021/22學年根本沒有經評審的中四級公民科教科書推出，2022/23學年則同時有中四及中五兩級的公民科教科書供學校選用。因兩學年的用書情況截然不同，教育局不同意消委會比較本學年及去年公民科教科書的購書費，容易令讀者誤解，並認為縱然是對比通識及公民科的購書費，由於公民科課時僅約是通識的一半，此對比是過份簡化。

出版界：經營成本遠超於通脹

香港教育出版專業協會則表示，是次調查顯示小學和中學平均購書費的加幅升了5.7%及2.9%，事實上出版社經營成本上漲的幅度遠超過綜合消費物價指數涵蓋的項目，特別在人力資源、紙價、增加招聘的競爭力及物流佔產品成本極高的百分比。另外，業界投放大量資源開發電子教學，縱使其使用量不高，業界仍不斷更新電子教科書的研發以配合不同電子格式，令成本大增。

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