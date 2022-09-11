「Tinder」按年齡定價構差別待遇　消委會促立法規管AI應用

人工智能（AI）愈趨普及，不少網購及電貿商戶以AI分析消費者數據，運算出有利的推銷方案。消委會總幹事黃鳳嫺今（11日）於商台節目受訪時指，消費者對AI「又愛又恨」，且未有充分認知，盼港府可立法規管商戶應用情況，及加強對中小企支援。她提到，各國規管有別，歐盟以風險為本作基礎，風險愈高，規管愈嚴，內地就限制企業使用時不可構成歧視，例如交友平台收費版的「Tinder Plus」按年齡定價，年長人士收費較貴便屬違法。

消委會主席陳錦榮則期盼，政府應盡可能維持公平競爭的市場，避免被少數人以偏頗市場訊息操控，另應加強AI的公眾教育。



消委會9月8日發布針對人工智能在香港電子商務中應用研究報告，雖然有高達七成受訪者活躍網購，但同時並不認識AI，亦有三成表明對AI並不信任。（李澤彤攝）

消委會去年10至11月進行網上調查，訪問了1,219 位曾瀏覽網店的消費者。調查發現，本地消費者在網購方面相當活躍 ，77%受訪者每周或每日瀏覽網店或網購至少一次，但高達75%表示並不熟悉AI。

調查發現43%受訪者憂私隱而停網購

在保障個人私隱方面，七成受訪者擔心網店會收集過多個人資料，有60%從不閱讀私隱政策，即使餘下的40%會閱讀私隱政策，但當中有43%依然存有憂慮，而停止瀏覽網店，擔心網店收集太多個人資料，及轉移給第三方機構等。



消委會主席陳錦榮表示，AI應用層面廣泛，從電商市場而言，則可透過運算方法將收集所得的消費者數據進行分析，從而推斷出用家的愛好或消費習慣模式。他表示，調查可見，有逾六成受訪者網購時，未細閱私隱政策時便急不及待購物，認為消費者理解自己擁知情權的行為對保障自身權益重要，當所收集數據超逾可接受範圍，商戶亦應提供選擇方案。

籲商戶私隱政策用字精簡

消委會總幹事黃鳳嫺則指，消費者對AI「又愛又恨」，建議商戶應予消費者選擇是否使用人工智能，亦應開宗名義予消費者知悉網站正使用AI，商戶亦應避免以冗長艱深文字撰寫私隱政策，「可唔可以變成雞精版呢？」

在智能科技的大潮流下，大數據和人工智能的分析及決策大勢所趨。（GettyImages）

她又提到，人工智能日趨普遍，不少行業例如旅遊、保險、金融服務及網購平台亦有使用，AI是大勢所趨且不可逆轉。她續說，本港商貿使用AI仍處初步階段，從海外例子可見，不少國家已就使用AI訂立清晰法規，亦有扶持中小企支援，包括科研平台或中小企平台等，她期望港府可作參考，並立法作出規管，以保障消費者權益。

促港府規管AI應用 保障消費者

不同國家有制定各自法規，她以歐盟為例，法規以風險為本，愈高風險則規管愈嚴，另亦有國家包括內地規定AI不可作歧視性行為，例如有案例顯示網上交友平台Tinder的付費服務「Tiner Plus」中，年長用戶收費較貴，若情況放諸內地，則屬違例行為。黃鳳嫺期望，港府應循序漸進制定適合本港市場的AI發展整體政策及藍圖。

消委會指，海外有案例顯示網上交友平台Tinder的付費服務「Tiner Plus」中，年長用戶收費較貴。(資料圖片)

商戶方面，她認為應加強人工智能企業管治，以有道德方式運用AI，中小企亦可透過商會協調，制定清晰及公開的消費者約章，增加消費者信心。



陳錦榮則建議，政府應盡可能維持公平競爭的市場，避免被少數人以偏頗市場訊息操控，又期望可加強人工智能的公眾教育。

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