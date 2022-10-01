旺角銀行中心旅行社現人龍　市民欲重啟受疫情腰斬環遊日本計劃

疫情期間旅遊業冰封，曾經旅行社林立的旺角銀行中心亦大為失色。港府今日（1日）發放第二期消費券，適逢港府已放寬入境檢疫限制至「0+3」，加上日本即將開關准外國旅客入境自由行。銀行中心出現久違查詢報團及自由行套票的人龍，市民需要排隊等候。



不少港人均對日本開關自由行表示十分期待及興奮，有夫婦花上萬多元報團，參加下月出發的北海道六天團，並大讚「好抵」；亦有市民表示，3年前正準備環遊日本，但到達東京後便遇上新冠疫情全球大爆發，事隔三年當地入境政策再度放鬆，即搜集資料打算重啟環遊日本計畫。



至於消費券有否對旅行社帶來幫助？市民認為，消費券金額對比外遊開支屬太少，消費券會留於其他用途，指「唔會等消費券先去消費，要等就大件事。」



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市民楊女士今日到旅行社報團，將參加11月出發到北海道的六天團。她表示，行程包括滑雪、溫泉酒店、自助餐及懷石料理等，二人費用大約為一萬元，大讚非常優惠「好抵，你問第二度有冇咁價錢。」楊女士說，在疫情期間，已一直等待放寬放寬出入境檢疫措施，所以十分期待及興奮，「要去放鬆下」。

楊女士提到已經等了放寬一段很長時間，所以十分期待及興奮，「要去放鬆下」。（梁鵬威攝）

市民楊女士︰期待港府進一步放寬入境檢疫措施

對於今日派發新一期消費券，楊女士則認為，如打算去旅行，消費券的金額其實幫助大，直言「唔好諗政府啲嘢啦，冇嘢幫到」，認為消費券有很多規限令人困擾，未有留意相關消息，更不知原來今日派發新一期消費券。她又指，期待港府進一步放寬入境檢疫措施，多於派發消費券，「唔會等消費券先去消費，要等就大件事。」

市民黃先生︰再唔開，咩優勢都畀晒新加坡

市民黃先生則表示，打算在入境措施放寬後「返下鄉下」，會到日本、韓國及泰國旅行。黃先生說，疫情前本有計劃以環島遊方式環遊日本，但到達東京便爆發疫情，計劃亦被迫擱置。事隔三年，世界各地疫情已成為常態，入境措施亦相繼放寬，黃先生打算重啟當年的環遊日本計劃，故今日到遊行社進行資料搜集，預計在明年開始先後到日本大阪、北海道、和歌山等地旅遊。

黃先生又說，早一段時間已有意重啟環遊日本計劃，當時有不少風聲指世界各地都已計劃或已開關，「再唔開，咩優勢都畀晒新加坡。」他認為政府都對此感到壓力，所以才有「0+3」安排，但他認為即使「0+3」仍然麻煩，如回港後首幾天，上班都不能與同事用膳。

對於當局派發消費券，黃先生認為幫忙不大，「幾千蚊，好少，感覺上搣下搣下好快都冇哂。」他又指出，現時如要到訪日本，不論機票及酒店價格都貴，雖然日元匯率下跌可打八折，但當地亦加價，分別不大。

本想立即報團的CK今日「報唔到」失望而回，他指出很多旅行團都已經約滿或很貴。（梁鵬威攝）

市民CK︰旅行社很多團都已經額滿或很貴

另一名市民CK則表示，已等開關一段時間，今日專程旅行社查詢旅行團資料，並想立即報團。他指出，旅行社很多旅行團都已經額滿或很貴，而旅行社職員亦只有很少資料可提供，「啲團好多都唔sure」，對於「報唔到團」失望而回，或會再等一段時間才會外遊。

他認為疫情期間，市民「餓太耐」，一時間太多人想去旅行，旅行社職員又因疫情，不少因失業而轉行，令人手不足以應付突如其來的客人。CK亦認為，消費券對旅行的幫助不多，「又唔係多錢，報團都唔夠」，留在香港用更合適。