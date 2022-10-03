運輸署推教車師傅強制複修課程　須在續領教車牌前3年內完成

為改善駕駛教師質素，政府之前修例，要求駕駛教師必須修讀複修課程才可續牌。運輸署今日（3日）將於11月3日起，推出駕駛教師複修課程，今日起接受駕駛教師報名，費用全免，上課時數為八小時。署方指，假如教車師傅於2023年12月1日或之後申請續領教車執照，便須在續領前的三年內，完成有關課程。



無論是私人駕駛教師，抑或駕駛學校的教車師傅，都須修讀複修課程。（資料圖片）

運輸署今發言人表示，有關法例的修訂已於2021年12月1日生效，當中有關駕駛教師複修課程的條文，設有兩年過渡期。假如私人駕駛教師，或指定駕駛學校受限制駕駛教師執照的持有人，在2023年12月1日或之後申請續領執照，必須在續領執照前的三年內，完成複修課程。

複修課程今日起接受報名，課程的上課時數為八小時，毋須收費。學員通過課末筆試後，便可獲發課程證書及續領駕駛教師執照。