強制檢測｜政府突擊檢查栢景臺、文明閣　27人未遵強檢共罰27萬

政府不同部門今日（3日）先後在何文田俊民苑文明閣，及天后栢景臺一座的出入口，查核受檢人士的檢測證明，以確認是否遵循強制檢測公告完成檢測。在俊民苑文明閣的行動中，有138人接受檢查，當中六人未依從檢測公告，四人被10,000元；栢景臺一座則有475人接受檢查，38人未做檢測，23人被罰10,000元，即兩次行動共44人未有做檢測，27人被罰款，為庫房「進貢」27萬元。



何文田俊民苑文明閣日前被納入強制檢測名單，教育局今早8時至11時，聯同九龍城警區和衞生署，在大廈的出入口查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查了138名受檢人士，當中六人被發現未有遵從強制檢測公告，獲發強制檢測令，當中四人更被罰款10,000元。

天后栢景臺一座同屬強檢大廈，運輸署今早同樣於8至11時，聯同北角警區和衞生署展開執法行動，共檢查了約475名受檢人士，當中38人被發現未有遵從強制檢測公告，獲發強制檢測令，其中23人被罰款10,000元。兩次行動一共27人被罰款10,000元，即金額達27萬元。

▼10月1日起強制檢測公告▼



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政府發言人提醒，任何人如未遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。發言人強調，不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。