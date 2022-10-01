強制檢測｜涉80廈葵青最多　灝景灣、昇柏山、太古城、加惠臺上榜

香港疫情趨平穩，醫務衞生局今晚（1日）公布強制檢測公告，有80幢大廈上榜，有76幢大廈出現較多確診個案，另4幢污水檢測為陽性。其中葵青區總共有12幢上榜，成為十八區之冠，包括青衣灝景灣5座等；東區則緊隨其後，有11幢，包括鰂魚涌太古城等。



另外有紀律部隊宿舍及城大學生宿舍上榜，包括觀塘順利紀律部隊8座、九龍塘香港城市大學學生宿舍賽馬會群智堂A座。上榜大廈不乏豪宅及中產屋苑，涉及堅尼地城泓都2座、長沙灣泓景臺2座、紅磡維港．星岸1座等。



▼10月1日 強制檢測大廈名單▼



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葵青區最多 涉荃灣名逸居等多幢中產屋苑

全港十八區中，葵青區以12幢名列榜首，其中涉及多幢中產屋苑，包括荃灣油麻磡路63 號昇柏山、荃灣名逸居1及2座、青衣美景花園11座、青衣灝景灣5座等。

而紀律部隊宿舍及學生宿舍亦罕見地上榜，包括觀塘順利紀律部隊8座、九龍塘香港城市大學學生宿舍賽馬會群智堂A座。

▼10月1日 部份強檢大廈▼



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東區排行第二 其中筲箕灣3座大廈污水陽性

今日港島上榜大廈較多，其中東區以11幢成為全港第二，涉及鰂魚涌太古城漢宮閣、鰂魚涌寶峰園 C 座、柴灣杏花邨 32 座等。在污水檢測呈陽性的4幢大廈中，筲箕灣有3幢上榜，分別是筲箕灣道 428-432E號東安大廈、愛民街 6-28 號新利大廈及筲箕灣道 422 號富景大樓。

港島方面，中西區不少大廈上榜，包括西營盤皇后大道西356號俊庭居、堅尼地城加惠臺 1 座、堅尼地城泓都 2 座等。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （至10月2日）▼



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政府明日（2日）將於黃大仙竹園北邨及馬灣珀麗灣重開流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨的流動採樣站會延長服務日期至3日（星期一）。

▼10月1日 部份確診大廈▼



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2048幢大廈有新個案 加惠臺1座、寶馬山花園2座等上榜

另外，衞生署今日亦更新出現確診個案的大廈名單，過去七日出現確診個案的大廈跌破八千，為7,947幢。新上榜確診大廈方面，當局名單更新至9月29日，有2,048幢出現新個案或再有居民確診，當中包括西營盤郵政局消防員已婚宿舍、加惠臺1座、翠海別墅B座及高士台2座、寶馬山花園2座、愉景灣頤峰濤山閣、東涌映灣園悅濤軒10座、紅磡半島豪庭2座等。

▼10月1日確診大廈全名單▼



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10月1日強檢大廈：

大埔雲滙 10 座



大埔嵐山 3 座



大埔雲滙 11 座



大圍豐盛苑榮盛閣



沙田禾輋邨康和樓



沙田廣源邨廣橡樓



沙田碧濤花園雅碧閣



沙田水泉澳邨茂泉樓



馬鞍山錦泰苑錦麗閣



馬鞍山翠擁華庭 12 座



馬鞍山嵐岸 6 座



馬鞍山天宇海 7A 座



馬鞍山新港城海濤居 3 座



粉嶺花都廣場 7 座



粉嶺花都廣場 8 座



粉嶺花都廣場 10 座



將軍澳海翩滙 7 座



將軍澳將軍澳廣場 6 座



將軍澳君傲灣 1 座



元朗蝶翠峰 10 座



元朗朗屏邨石屏樓



天水圍天恒邨恒欣樓



天水圍嘉湖山莊賞湖居 3座



葵涌清麗苑麗寧閣



葵涌寧峰苑潤峰閣



葵涌悅麗苑麗虹閣



青衣美景花園 11 座



青衣翠怡花園 1 座



青衣灝景灣 5 座



青衣翠怡花園 3 座



荃灣油麻磡路63 號昇柏山



荃灣名逸居 2 座



荃灣豪輝花園 2 座



荃灣名逸居 1 座



荃灣荃德花園 A 座



屯門翠寧花園 6 座



屯門翠寧花園 5 座



屯門啟豐園 3 座



屯門恒福花園 5 座



九龍城沙浦道 83 號御．豪門



九龍塘香港城市大學學生宿舍賽馬會群智堂 A 座



土瓜灣翔龍灣 1 座



土瓜灣傲雲峰 5 座



土瓜灣定安大廈 B 座



何文田愛民邨昭民樓



何文田窩打老道72號自由大廈



油麻地渡船街314-324B號順興大廈



鑽石山悅庭軒 2 座



長沙灣發祥街西 5 號凱德苑



長沙灣泓景臺 2 座



紅磡維港．星岸 1 座



紅磡碧麗花園 1 座



紅磡海逸豪園 23 座



黃大仙竹園北邨榕園樓



慈雲山慈愛苑愛仁閣



新蒲崗采頤花園 1 座



橫頭磡富強苑富和閣



藍田滙景花園 1 座



觀塘順利紀律部隊宿舍 8座



油塘高俊苑俊匯閣



東涌逸東一邨享逸樓



馬灣珀麗灣 21 座



馬灣珀麗灣 6 座



馬灣珀麗灣 5 座



半山區般咸道 59-61 號金風大廈



西營盤皇后大道西 356 號俊庭居



柴灣杏花邨 32 座



堅尼地城泓都 2 座



堅尼地城加惠臺 1 座



筲箕灣筲箕灣廣場麗雅苑



筲箕灣筲箕灣東大街 4號東寶大廈



筲箕灣東旭苑東景閣



鰂魚涌寶峰園 C 座



鰂魚涌太古城漢宮閣



鰂魚涌太古城齊宮閣



鰂魚涌太古城碧藤閣



10月1日污水樣本陽性須強檢大廈：

馬鞍山海栢花園 3 座



筲箕灣筲箕灣道 428-432E 號東安大廈



筲箕灣愛民街 6-28 號新利大廈



筲箕灣筲箕灣道 422 號富景大樓

