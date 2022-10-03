房委會助有需要人士改裝單位　何永賢：讓居民的家更溫暖

房屋局局長何永賢今日（3日）發表網誌，提及房委會過去十年為2.2萬有行動特殊需要的公屋住戶改裝單位，以便利他們的日常生活。何永賢指，很高興看到同事們多行一步，從小處改善住戶的生活環境，讓居民所住的 「屋」變成更溫暖的「家」。



何永賢在網誌指，房委會職員和房屋局政助歐陽文倩日前去探訪和樂邨居民馬女士，因為房署早前幫助其依靠輪椅出入的兒子馬先生改裝單位，以方便其生活。馬先生的媽媽指，兒子每次去浴室都要經過廚房及露台，途中要越過幾個門檻和「跌級」，對他來說不易跨越。有時兒子在家中跌倒，馬女士要扶起他也感到吃力。馬女士表示，房委會收到物理治療師的建議信後，很快就安排職員上門研究如何改裝單位。

馬女士感謝房署職員的幫助，指有關工程改善了其兒子的生活 (房屋局提供)

房委會幫他們在單位門口設置金屬斜台、廚房和浴室裡加裝扶手、加高露台地面、降低門檻、換合適坐廁等。 馬女士感激房署對居民的關懷，稱改裝後兒子再也沒有跌倒。

房署高級屋宇保養測量師卓長基指出，房署收到住戶提出申請及相關的物理治療師或醫生的建議後便會立即處理，如有需要，更會和住戶及物理治療師或醫生商討有關工程的細節，以確保單位的調適或改裝工程能切合住戶的實際需要。

卓長基指，這種以人為本的服務，小工程，對住戶來說意義極大，能夠便利了有特別需要居民的生活，他很高興看到同事們從小處改善住戶的生活環境，讓居民所住的「屋」變成更溫暖的「家」。