房屋局舉辦「習精神」分享會　何永賢：最大民心住得寬敞啲

房屋局今（19日）舉辦國家主席習近平「七一」講話精神分享會，主講的局長何永賢表示，習近平的「四點希望」包括切實排解民生憂難、共同維護和諧穩定，並特別提到「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標」，明確指出香港其中最大的民心，就是盼望房子住得更寬敞一些。



何永賢指，習主席講話為香港未來發展闡述重要指引，「房屋工作是重中之重、刻不容緩」，房屋局首要任務是令市民安居樂業。房屋局會制訂良好的房屋政策，思考解決不同房屋問題的方案，達致「民有所呼，我有所應」。她勉勵同事一齊同心，透過創新思維和專業知識，積極運用新科技和建築方法，致力改善市民居住環境，為港人建設更美好的家。

參與分享會的共有約600位房屋局及房屋署職員，房屋署署長王天予也分享了自己的領會，包括署方的工作重點，以及實踐「切實排解民生憂難」的希望。