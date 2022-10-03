大埔匡智松嶺二校疑爆虐兒　蔡若蓮指暫接8宗投訴、2宗涉虐兒

早前大埔特殊學校匡智松嶺第二校，懷疑有學童遭受虐待。教育局局長蔡若蓮今日（3日）表示，暫時接獲8宗與相關投訴，當中2宗涉及虐兒，已建議校方轉交警方跟進。她並強調，絕不容忍任何傷害兒童的行為，會嚴肅處理個案。



接獲8宗投訴個案 涉人事管理及防疫措施

大埔特殊學校匡智松嶺第二校有學童懷疑遭虐待，新界北總區重案組接手調查，案件暫列「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，暫未有人被捕。

教育局局長蔡若蓮表示，早前接獲8宗與相關的投訴個案，涉及人事管理、防疫措施，當中2宗更涉及虐兒。她稱，教育局已即時跟進，並責成辦學團體調查及提交報告，建議涉及虐兒的個案，須轉交警方處理。她並強調，當局會嚴肅處理個案，絕不容忍任何傷害兒童的行為。

蔡若蓮強調，絕不容忍任何傷害兒童的行為，會嚴肅處理個案。（廖雁雄攝）

匡智松嶺第二校2019年曾涉虐兒案

匡智松嶺第二校於2019年已被捲入虐兒事件，當時有閉路電視拍攝到，有關兒童反抗及表現激動的片段，但當時律政司認為沒有足夠證據檢控。更有報道指職員以門夾傷宿生，有學童長期被綁在椅子或留在狹小房間內。

蔡若蓮表示，校方已就事件提交報告，教育局審視有關資料，並派員視察學校後，了解約束衣和黑房的使用情況，才接納報告內容。她又指，未有足夠證據顯示教職員涉及不恰當行為，局方已在事發後向校方提出多項建議，並更新使用約束衣，及宿舍管理的指引。

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