港產太空人︱應科院約10人欲參加選拔　CEO：機會難得大家好踴躍

中國載人航天工程辦公室日前公布，近期已啟動中國第四批預備航天員選拔工作，是國家首次將港澳地區納入在內，其中兩名「載荷專家」將由香港及澳門居民出任。



香港應用科技研究院行政總裁葉成輝接受《香港01》訪問時表示，今次的機會難得，院內員工都十分踴躍希望參選，目前應科院內已有約10名符合資格人士表明有意參加選拔，大部份修讀工程科目為主，以電子工程佔最多，亦有修讀物理科等。他認為有應用科技經驗者會較有優勢。



中國載人航天工程辦公室前日（2日）公布，今次共選拔12至14名預備航天員，包括航天駕駛員7至8名、航天飛行工程師和載荷專家共5至6名，其中載荷專家2名左右。申請人須為香港永久居民，具相關專業領域的博士及專業經驗，不少於三年。

10人有意選拔過半本港出生 大部分修讀工程

香港應用科技研究院行政總裁葉成輝今日（4日）接受《香港01》訪問時表示，目前應科院內已有約10名符合資格人士表明有意參加選拔，當中一半是香港出生，一半是內地出生然後來港修讀課程或工作而成為香港永久居民，他們大部份修讀工程科目的博士課程為主，以電子工程佔最多，亦有修讀物理科，應科院內就無修讀心理學及只有少量修讀化學的人，所以較少相關人士參與。

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葉成輝表示，應科院內員工都十分踴躍希望參與選拔，「一世人可能得一個機會可能上到太空，大家都好興奮。」提到載荷專家在職責上要做不少應用科技的研究，而應科院平日亦有做不少相關工作，所以不少修讀工程的員工都希望可以藉此機會上太空。

應科院內有近百博士生，葉成輝指院方簡單按照年齡、足夠三年經驗、有博士學位作出篩選後，都有與他們進行會談，發現當中大部份都有意願去選拔，但有部份因近視、身高等問題不能參加，亦有部份表示要再與家人作商討。

港人從無太空夢 突然而來的難得機會

他提到其實大部份人都從來無想過會以成為太空人為目標，加上「香港好似冇乜大機會」，但是突然間卻有機會可成為「載荷專家」上太空，是難得的機會，所以都很興奮。

葉成輝又提到，符合資格的名單將會交予國家作選拔，以往「載荷專家」的職位都有約一萬人申請，所以競爭上是非常激烈，而如香港即使只有一個名額，要符合所有資格的人估計都不會多於一千人，獲選的機會都比內地「萬中選一」為高。

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他指出，由於在太空時可能會做不少儀器實驗，亦會抽取物質作研究及帶回地球，如果有應用科技經驗會較有優勢，但亦提到即使數百人當中選一個都不容易，認為要以平常心應對，「大家都想去，但做唔做到就睇佢點去挑選。」

應科院內從事應用科技研究的經驗都比較多，亦有做通訊、平導體等方面的研究，所以對整個應用科技研究的流程都會比較熟，葉表示，「點樣由一個項目，去到一個創新意念，再到回用儀器去做實驗。」他相信會有一定優勢。

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