國家首在港選拔太空人　學者指科研人才具優勢有信心覓得合適者

國家宣布啓動第四批預備航天員選拔工作，並首次在港澳地區選拔載荷專家，即本港科研人才有望成為太空人。候選對象需具備相關專業領域的博士學位，並擁不少於三年經驗。

科大機械及航空航天工程學系副教授于宏宇表示，本港科研水平高，擁不少專業人才，相信以生物醫學、工程、能源及材料等相關領域較具優勢，有信心本港可成功覓得合適人選，又認為可助力本港未來航天科技發展。于宏宇續指，倘可開闊選拔條件，包括容許仍在學博士生參與及接納外流人才報名，則更理想。



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港在生物醫學、工程、能源及材料研究較具優勢

于宏宇對是次國家在港選拔載荷專家感到鼓舞，他認為，雖然內地航天科技在過去十年發展快速及佔領先地位，但本港科研水平高，同具競爭力，當中又以生物醫學、工程、能源及材料等相關專業較具優勢，他有信心本港能覓得勝任人才。

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建議放寛至博士先也可參加

不過，于宏宇認為若可放寬選拔條件更佳，因不少人士具備相關學歷，但只能望門興嘆，以該校有份參與研製衛星推進器項目的博士生為例，雖然充滿熱誠，惟因仍在學未符合條件；由於本港近年始投入航天發展，部份人才或外流至大灣區或歐美，如可一併納入選拔則更理想。

憂科研人員埋首研究難付體格要求

載荷專家須具備良好體格，于提到不少科研人員主要於實驗室埋首研究，或忽略訓練體格，「有點擔心」，但相信只要勤加練習亦可勝任。他認為國家在港選拔載荷專家後，將對本港未來航天發展有正面推動作用，若港府可投入更多資源，制定相應政策及培養人才，可望更進一步發展。

科大機械及航空航天工程學系副教授于宏宇 (資料圖片)

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申請人須持相關領域博士及專業經驗不少於3年

國家宣布啓動第四批預備航天員選拔工作，並首次在香港特區選拔載荷專家。港府今日召開記者會，交代選拔詳情。創新科技及工業局常任秘書長麥德偉表示，「載荷專家」一般為科學家或相關領域專業，負責開展太空實驗或試驗研究，開展站務管理日常工作。

申請人必須是香港永久居民的中國公民，年齡須介乎30至45歲，高度也有限制，男性須達162至175厘米，女性則介乎160至175厘米。另要求體格良好，沒有影響飛行的過敏病史和家族病史，醫管局將為報名人士進行測試，傳染病會是其一調查方向。申請人須擁有相關專業領域的博士及專業經驗，並不少於三年。



招幕期由10月6至27日，進一步選拔由內地部門負責；初選機構包括11間本地大學、政府五間研究中心、生產力促進局、數碼港和科學園的科研機構或企業、政府部門與醫管局，經其他機構報名，政府也會考慮。

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據中國載人航天工程辦公室今日公布，為滿足載人航天工程後續飛行任務需要，中國第四批預備航天員選拔工作已於近期啟動，其中更首次在港澳地區選拔載荷專家。

本次共會選拔12至14名預備航天員，包括航天駕駛員7至8名，航天飛行工程師和載荷專家共5至6名，其中載荷專家2名在港澳選。翻查資料，「載荷專家」為升上太空負責各項科學實驗及探測的科學家和工程師，並非專業的航天員。