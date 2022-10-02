港產太空人｜「小太空人」看到童年夢想有望實現：起碼有途徑

內地中國載人航天工程辦公室今日（2日）公布中國第四批預備航天員選拔，香港首次被納入在內，其中兩名「載荷專家」限定由香港及澳門居民出任，即本港科研人才亦有望成為太空人。有過去曾參與「少年太空人體驗營」的學員感到開心，雖然年齡及學歷並未符合要求，但有信心將來可以達標，現先繼續學業，將來為可持續系統帶來貢獻，「大家都有童年夢想，我就係想做太空人。」



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期望目睹首名港人航天員升空

在香港都會大學就讀環境科學與綠色管理的蔡斯雅，曾在中學時參與「少年太空人體驗營2018」。雖然現時未符合入選的要求，但對於港人有機會可升上太空，但她直言感到非常開心，期望可目睹首名港人成為航天員升空。

雖然係好多年後嘅事，起碼有咁嘅途徑同機會畀香港人試先。 「小太空人」蔡斯雅

冀將來研究可持續系統 延長太空執行任務時間

蔡表示，從小已對宇宙的未知感到好奇，小時候在參加「萬通保險小太空人訓練計劃」後，加上受動漫「宇宙兄弟」的影響，對航天的興趣更有增無減，並一直關注不同國家的航天最新進展。

她現在就讀的科目與航天有一定關係，因地球的資源有限，太空更為貧乏，期望研究可持續系統，為延長航天員執行任務的時間，作出貢獻。

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有信心將來的體能及學歷可符合要求

政府今晚公布申請規定，年齡須介乎30至45歲，女性身高為160至175厘米（男性為162至175厘米），且身體健康，沒有會影響飛行的過敏史及家族病史，亦須擁有相關專業領域的博士及專業經驗，並不少於三年。

蔡自言每日勤於運動，例如健身及運動，相信體能可符合要求，亦較同齡人優秀。至於學歷方面，她亦計劃畢業後繼續學業，有信心可晉升至博士。惟她亦指現時年紀尚輕，不敢確實將來必定會報名。「大家都有童年夢想，我就係想做太空人。究竟會唔會願望成真，要睇返30歲嘅我係咪符合資格，仲有冇勇氣去挑戰。」

特首李家超10月1日晚出席慶祝73周年國慶文藝晚會時，和三名香港太空館「少年太空人體驗營」的前學員聊天，當中包括蔡斯雅（左二）、蘇熙驊（右一）。（李家超Facebook）

內地航天人才全為尖子 難度高為合理

問到報名的要求是否具有難度，蔡斯雅根據過去在體驗營，與航天員交流的經驗表示，內地航天人才全為尖子，否則難以進入衛星發射中心工作，認為政府的要求合理。她又指，內地航天員入選後，仍須繼續進修吸引知識，認為博士生等要求，反映報名人士具自我學習能力及科學家的身份。

▼1月1日 「元旦京港澳天宮對話」▼



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另一名同樣曾參與「少年太空人體驗營2018」的學員蘇熙驊，現時就讀浸會大學中醫學學士及生物醫學理學士課程。他表示，收到消息後心情非常興奮，因以往香港的科研人才，只能提交科學實驗，給予內地進行太空實驗，但難以成為航天員參與航天技術工作。

惟蘇的身高超出175厘米的要求，但他仍然期望能成為登上太空的一員，強調會為未來做準備。他指作為一名中醫學生，希望未來在太空醫學方面深入研究，為國家帶來貢獻。