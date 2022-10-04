強制檢測｜增66幢　將軍澳重災涉維景灣畔等　曼克頓山、皓畋上榜

本港疫情轉趨平穩，醫務衞生局今晚（4日）公布強制檢測公告，有66幢大廈上榜，其中將軍澳佔10幢，成為18區之冠，包括Monterey 7座、海悅豪園2座及峻瀅7座等。上榜大廈亦不乏豪宅及中產屋苑，涉及荔枝角曼克頓山6座、荃灣環宇海灣1座、紅磡昇御門1座及上環帝后華庭1座等。



66幢上榜大廈中，有三幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，涉及青衣長發邨敬發樓、大圍新翠邨新儀樓及天水圍天恩邨恩盈樓。當局指，任何人在9月28日至10月4日曾身處有關大廈超過兩小時，須於周三或周四（5日或6日）進行核酸檢測。



▼10月4日 強制檢測大廈名單▼



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上環帝后華庭1座、紅磡昇御門1座上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有63個指明地方被納入強制檢測公告。在港島方面，上榜大廈有上環帝后華庭1座、北角海新大廈、鰂魚涌康山花園3座、薄扶林華富一邨華建樓，以及香港仔雅濤閣1座等。

九龍方面，觀塘有六幢大廈被納入強制檢測公告的大廈，涉及九龍灣麗晶花園8座、油塘高翔苑高康閣、藍田康華苑怡康閣及寶珮苑寶瑛閣等。其餘上榜大廈則包括何文田皓畋2座、紅磡昇御門1座和海逸豪園16座，以及荔枝角曼克頓山6座等。

▼10月4日 部份強檢大廈▼



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將軍澳10幢大廈強檢 涉Monterey 7座等

新界東方面，將軍澳有達10幢大廈上榜，涉及和明苑和逸閣、叠翠軒3座、峻瀅7座、Monterey 7座（A翼及B翼），以及維景灣畔13座等。沙田亦有四幢大廈被納入強制檢測公告，有大圍美松苑盛松閣、水泉澳邨欣泉樓、馬鞍山頌安邨頌群樓及錦英苑錦悅閣。其餘上榜大廈則涉及粉嶺嘉盛苑嘉耀閣及榮福中心3座。

青衣藍澄灣、曉峰園、盈翠半島各一幢納強檢

新界西方面，葵青區有八幢大廈上榜，包括青衣藍澄灣5座、曉峰園1座、盈翠半島10座，以及葵涌葵芳邨葵智樓和葵盛東邨盛豐樓。另外，屯門有五幢大廈被納入強制檢測公告，有恆豐園3座、兆康苑兆基閣及富健花園7座等。其餘上榜大廈則涉及荃灣環宇海灣1座及翠豐臺3座，以及元朗新時代廣場5座和水邊圍邨康水樓等。

政府明日（5日）將於荃灣象山邨重開流動採樣站，位於薄扶林華富（一）邨的流動採樣站會延長服務日期至周四（6日）。當局強調，須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （至10月5日）▼



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新增或再有居民確診大廈減至不足2000幢

另外，衞生署今日亦更新出現確診個案的大廈名單，過去七日出現確診個案的大廈共7,554幢。新上榜確診大廈方面，當局名單更新至10月3日，有1,976幢出現新個案或再有居民確診，當中包括半山帝景園5座、何文田欣圖軒2座、南區深灣軒1及3座、貝沙灣6座、跑馬地禮頓山8座、柯士甸站The Austin 2A座，以及擎天半島三幢大廈等。

在18區，沙田區有最多新呈報確診大廈，有186幢，包括名城四幢大廈、新港城C座、水泉澳邨月泉樓、玖瓏山傲瓏閣3座，以及美田邨美庭樓等。觀塘區則以163幢排第二，涉及啟田邨啟仁樓、富麗花園牡丹閣、康雅苑杏雅閣、淘大花園四幢大廈，以及觀塘紀律部隊宿舍1和2座等。

▼10月4日 部份確診大廈▼



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▼10月4日確診大廈全名單▼



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10月4日強檢大廈：

1.大圍美松苑盛松閣



2.沙田水泉澳邨欣泉樓



3.馬鞍山頌安邨頌群樓



4.馬鞍山錦英苑錦悅閣



5.將軍澳唐明苑唐輝閣



6.將軍澳和明苑和逸閣



7.將軍澳欣明苑欣梅閣



8.將軍澳叠翠軒 3 座



9.將軍澳峻瀅 7 座



10.將軍澳Monterey 7 座(A 翼及 B 翼)



11.將軍澳將軍澳廣場 5 座



12.將軍澳維景灣畔 13 座



13.將軍澳將軍澳中心 2 座



14.將軍澳海悅豪園 2 座



15.粉嶺嘉盛苑嘉耀閣



16.粉嶺榮福中心 3 座



17.屯門恆豐園 3 座



18.屯門兆山苑柳景閣



19.屯門兆康苑兆基閣



20.屯門富健花園 7 座



21.屯門兆麟苑富麟閣



22.青衣綠悠雅苑 3 座



23.青衣藍澄灣 5 座



24.青衣曉峰園 1 座



25.青衣盈翠半島 10 座



26.葵涌葵芳邨葵智樓



27.葵涌葵盛東邨盛豐樓



28.葵涌葵翠邨綠翠樓



29.葵涌大窩口邨富民樓



30.元朗朗屏邨畫屏樓



31.元朗新元朗中心 5 座



32.元朗新時代廣場 5 座



33.元朗水邊圍邨康水樓



34.天水圍天富苑聚富閣



35.荃灣象山邨翠山樓



36.荃灣環宇海灣 1 座



37.荃灣翠豐臺 3 座



38.九龍灣麗晶花園 8 座



39.九龍灣彩興苑彩薈閣



40.大角咀角祥街75號中耀樓



41.牛頭角牛頭角上邨常富樓



42.何文田皓畋 2 座



43.油塘高翔苑高康閣



44.紅磡昇御門 1 座



45.紅磡海逸豪園 16 座



46.荔枝角曼克頓山 6 座



47.黃大仙黃大仙下邨(一區) 龍澤樓



48.慈雲山慈康邨康秀樓



49.藍田康華苑怡康閣



50.觀塘寶珮苑寶瑛閣



51.鑽石山富山邨富仁樓



52.上環帝后華庭 1 座



53.北角水星街12號海新大廈



54.北角富麗園 C 座



55.西營盤高街 9 號高雅閣



56.香港仔雅濤閣 1 座



57.柴灣翠灣邨翠寧樓



58.堅尼地城北街 16-26 號建隆樓



59.堅尼地城卑路乍街26號綠意居



60.筲箕灣耀興道63號東霖苑



61.鴨脷洲漁安苑瑚安閣



62.薄扶林華富一邨華建樓



63.鰂魚涌康山花園 3 座



10月4日污水樣本陽性須強檢大廈：

64.青衣長發邨敬發樓



65.大圍新翠邨新儀樓



66.天水圍天恩邨恩盈樓

