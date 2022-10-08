日本自由行｜未打針或快測陽性不受保？一文看清旅遊保險灰色地帶

【日本自由行/日本旅遊/旅遊保險/日本確診】世界各地陸續「開關」，日本將於下周二（11日）開放自由行，港人時隔逾兩年終可再免簽證踏足日本。疫情下出遊前購買包含新冠肺炎相關的旅遊保險必不可少，目前一般價格由200元至400元不等，涵蓋範圍亦有所不同。



有保險業界專家便提醒市民，須留意灰色地帶，例如未打針是否受保，最少接種的劑數等，會否接受自行快測呈陽性。記者翻閱部份旅遊保險計劃條款細則，發現必須看細節，如富衛保險便規定投保人須在出發前已打齊針，藍十字保險亦列明只接受核酸檢測陽性證明。至於一旦在日本確診，酒店又是否接受留宿？下文將逐一解釋。



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日本旅遊7日保險索價約200至400元

目前市面多間保險公司或銀行所提供的旅遊保險，保障範圍均涵蓋新冠肺炎，包括出發前及抵達當地後的確診。若在10月4日以一名成年人，計劃今個月內出發至日本玩7日，視乎所選擇的計劃，多個保險的網上報價約為200元至400元不等。

富衛旅遊保險的新冠保障。（網頁截圖）

大部份知名保險公司提供新冠保障

其中，富衛的旅遊保險索價342.4元，醫療費用保障為50萬元，若旅客中途確診需要住院，現金津貼為每日1,000元，回港後則為每日500元，最長日數均為14日。若旅程中斷或取消，亦可保障5,000元。

蘇黎世旅遊保險（飛凡計劃）的新冠保障。（網頁截圖）

蘇黎世旅遊保險（飛凡計劃）索價353.7元，醫療費用保障則為150萬元，17歲或以下及76歲或以上則為100萬元。至於海外住院現金保障為每日500元，限最長14日；若旅程中斷或受阻礙，亦有1.5萬元。

匯豐銀行的「旅遊萬全保」的亞洲標準計劃的新冠保障。（網頁截圖）

匯豐銀行的「旅遊萬全保」的亞洲標準計劃收費為250.2元，可保障醫療費用500萬元，包括回港後3個月內的覆診費用（未列明）、海外醫院的翻譯服務5,000元，每日限最多500元。至於海外住院現金保障為6,000元，限每日最多500元；縮短或取消行程亦有5萬元。

中銀的環宇智選旅遊保障計劃（鑽石）的新冠保障。（網頁截圖）

中銀的環宇智選旅遊保障計劃（鑽石）收費為376元，醫療費用可保障150萬元，18歲以下或70歲以上為60萬元，包括回港後3個月內的覆診費7萬元、海外或回港的住院費用1.2萬元，限每日最多800元；縮短或取消行程亦有5萬元。

AIG的旅遊智易保（超卓計劃）的新冠保障。（網頁截圖）

AIG的旅遊智易保（超卓計劃）收費為242元，醫療費用可保障120萬元，17歲以下或70歲以上為40萬元。至於確診後的海外隔離津貼為2,800元，每日限最多200元；取消或結束行程亦有1.5萬元。

藍十字的「全球尊尚計劃」收費為318.4元，醫療費用可保障120萬元，70歲以上最高為60萬元。海外住院的現金津貼為1.2萬元，每日限最多500元、海外隔離現金津貼為1萬元，每日限最多500元；旅程取消或阻礙亦有5萬元。

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僅認可當地政府證明 「快測兩條線」不接受確診

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄提醒，市民須注意旅遊保險是否涵蓋新冠肺炎，並須留意可保障的最長日數、確診後住院的現金保額。他建議選擇專門推出旅遊保險的跨國或大型企業，否則索償速度或有所影響；並視乎是否已購買醫保，再根據保額再作考慮。

羅表示，所有保險公司均規定，僅認可當地政府的醫療機構證明，因此自行快測呈陽性不獲接受。他並提醒，保險公司的條文未必清晰，或存在灰色地帶，例如疫苗的接種要求、接種的劑數等。由於保單的最終解釋在保險公司，若保單並未清晰列出有關條文，市民可事先經電郵等方式，以文字作確認，「起碼白紙黑字先，到時要拗有得拗。」

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旅遊保險部份細節並未在網站顯眼位置列明，需打開「承保範圍」或「保單條款」逐項細閱條款。例如蘇黎世保險就列明，其旅程阻礙保障，包同行人士確診、大廈強檢、成為緊切接觸者須接受隔離等，一律最高賠償1.5萬元。惟並非所有保險的保障範圍相同。

藍十字保險條款列明，投保人的檢測結果須為當地或香港政府認可的核酸檢測。（文件截圖）

藍十字保險只接受核酸陽性結果

不過，羅少雄提到的「快測兩條線」不獲接受，上述多間保險公司的相關文件並沒有提到，僅藍十字「全球尊尚計劃」在其免費額外保障的條款列明，投保人須接受實驗室或醫療機構的核酸檢測PCR，陽性結果須符合當地政府或港府的認可及所定要求。換言之，快速抗原測試得出的陽性結果，並不在受保範圍內。

富衛投保人須接種疫苗 否則不受保

富衛保險條款便列明，受保人須在旅行前最少14日內，接種政府或世衞組織規定的疫苗及劑量。換言之，沒有打針的投保人，若在當地確診則不受保障。

至於蘇黎世保險（飛凡計劃）便列明，受保人須符合香港及目的地國家的入境規條及疫苗要求；匯豐「旅遊萬全保」亦列明，若受保人在出發前並無打針，但港府或目的地強制要求接種疫苗，則不會保障其醫療費用；藍十字「全球尊尚計劃」亦列明，受保人須接種港府規定抵港或及檢疫安排的指定新冠疫苗劑量。不過現時港日兩地沒有強制接種疫苗的相關要求，因此投保人無打針，理論上確診仍受保障。

至於AIG旅遊智易保，以及中銀環宇智選旅遊保障計劃，若以「疫苗」作為關鍵字搜索，詳情並未有提到疫苗相關規定。

東瀛遊禤國全︰酒店職員不過問是否受感染

雖然大部份保險承擔當地的醫療費用，但住宿亦是一大難題，究竟在日本酒店會否接受確診者住宿？東瀛遊在日本便開設兩間酒店，執行董事禤國全表示，旅客在日本確診亦不須接受隔離，可選擇在當地的療養院入住至陰性；至於在酒店辦理入住手續時，職員亦不會過問是否受感染。「日本已經取消咗強制隔離，已經當係傷風感冒去睇。」

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至於早前在日本環島玩足45日的「旅遊達人」項明生，根據其「實戰經驗」表示，日本的防疫措施寬鬆，雖然部份酒店會量度體溫，但入住酒店並無申報要求。他又指，當時在福岡延長4日行程，酒店亦沒有過問任何原因，「除非佢主動同你講，但住咗咁多間都冇問我。」

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