秀茂坪邨、啟晴邨及筆架山豪宅區污水陽性　政府派15萬快測包

政府今日（3日）表示，觀塘區及九龍塘區，多處屋邨或大廈的污水驗出陽性結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，當中涉及秀茂坪邨、啟晴邨、九龍塘龍翔別墅及周邊一帶住宅等，政府將向有關地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約15萬個快速抗原測試包，供其自行檢測，以輔助識別感染者。



▼10月3日 污水陽性受影響屋苑及屋邨▼



政府表示，因應部分地區區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約15萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。有關地區如下：

九龍城區 — 啟晴邨及筆架山道附近一帶住宅



觀塘區 — 秀茂坪邨



九龍塘筆架山附近一帶住宅需快測。（政府新聞網）

政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



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政府提醒，公眾如就使用快速抗原測試包有疑問，可瀏覽網頁。以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。