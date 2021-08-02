半世紀手雕麻雀技藝失傳　老師傅景叔拒收徒弟：學懂後都不再流行

「碰！」打麻雀是不少港人的娛樂，也是聯誼的好活動，但與親朋戚友打麻雀時，有否想過原來香港仍有手雕麻雀？近年香港掀起一陣懷舊風，一些特色本土文化又再被關注起來，包括各式各樣的手作工藝。年近七旬的張順景是「標記麻雀」負責人，是香港少數仍出產手雕麻雀的店舖，出自他手的每一副麻雀，都是獨一無二。

冷門手藝由祖父傳父親，父親再傳景叔，現時已後繼無人，景叔慨嘆，懷舊也只是一陣風潮，但學會手雕麻雀卻是半生功力，「當他們學懂後，潮流都已經不流行了」，坦言已沒有心力收徒弟傳授技藝。

攝影：李澤彤



由14歲起入行製作手雕麻雀至今，一眨眼，張順景已白了少年頭。（李澤彤攝）

近年又捲起一股懷舊風潮，手作工藝再度被關注。標記麻雀負責人、人手雕刻麻雀已逾半世紀的景叔表示，近年經不少傳媒宣傳，令手雕麻雀這門技藝為人認識。標記麻雀是景叔的家傳祖業，他的祖父和父親都一直從事這個行業，故他從小便接觸這門手藝，14歲正式入行，「正正因為我家裏從事這個行業，再加上小時候讀書不行，自自然然便承傳手藝」。

既然機器可以快速製造出工整的麻雀，為什麼仍有人會選擇購買手雕麻雀？景叔透露，手雕麻雀較有手感，有些人會特別喜歡，「手雕麻雀的製造過程並沒有太大難度，但要花費大量的時間」。標記麻雀也有售機器雕製的麻雀，價錢相對較便宜。

景叔透露，雕刻一副普通的廣東牌需時約五日至一個星期，但他年事已高，心神和精力都有限，現時一天只能雕刻一隻麻雀。（李澤彤攝）

曾接澳門賭場生意 一隻牌值$4,000

景叔透露，雕刻一副普通的廣東牌需時約五日至一個星期，但他年事已高，心神和精力都有限，現時一天只能雕刻一隻麻雀，「如果堅持極速起貨，也可以雕得很快，一兩天便能雕好一副廣東牌，但事後要休息多天」。手雕麻雀根據不同圖案來定價，牌上的圖案越複雜，收費則越高，一個中文字收費$100，三個英文字母當作一個中文字計算，最低收費一隻麻雀$300。景叔憶述，曾有澳門賭場找他在牌上雕刻四條龍，一條龍收費$1,000，即每隻牌價值$4,000。也試過有客人要求將整副麻雀能拼出「幸福」二字，別以為只雕上兩個中文字很容易，景叔指單單雕這兩個字已花上十天時間，「起雕的時候，你很難發現有什麼瑕疵，例如好像筆劃之間接不到位，但到上色的時候，瑕疵便會盡現，又再需要慢慢修正」。

曾有澳門賭場找來景叔製作手雕麻雀，由於圖案複雜，一隻牌已價值4,000元。（李澤彤攝）

雕「萬子」最費時 「筒子」最危險

不說不知，原來雕刻每種麻雀所費的工夫都不同。景叔透露，手雕「萬子」所需時間最長，因為筆劃最多，「一隻『萬子』挑一劃至少要挑四至五次，再加上『萬子』有那麼多筆劃，就要雕多數次」，他指雕刻「東西南北」和「索子」也頗費時。景叔又指，雖然雕「筒子」最快，但過程竟也是最危險，因為雕「筒子」時使用的軸心鑽，只要重覆使用兩至三次，軸心鑽的鐵片便會發熱，當手柄稍微被移動，安裝在下面的鐵片就會斷開，「鐵片一斷，可能會立刻插入手裏，容易受傷」。景叔表示，一般用作雕刻廣東牌筒子的鐵片分作三種大小，越粗的鐵片，相對上沒那麼容易斷裂，但當製造台灣牌及一些細牌時，便需要用上較幼的鐵片，斷裂的機會也較大。

他們多數都是購買數百元的機製麻雀，一聽到手雕的需要過千元，掉頭便走。 手雕麻雀師傅張景順

輝煌時代已過 全港只剩約12間手雕麻雀店

五十至六十年代是香港手雕麻雀業最景氣之時，當時有很多手雕麻雀店聚集在廣東道，僅僅一條街已開了十多間店舖，不愁沒生意。但時代變遷，近30年間，香港已沒有新開張的手雕麻雀店。而景叔現時的舖位位於佐敦道的樓梯舖，原來已是經歷第四次搬舖，他指每次搬店都經過考量，一直堅持留在這條街內，只為不想慕名而來的人找不到他，「如果搬遷的位置離舊店太遠，客人不會花時間尋找新店的位置，生意很難繼續營運下去」。至於同行，有些師傅已退休，有些更已離港，景叔近幾年也聽聞有幾間手雕麻雀店相繼結業，「一執就執，冇得再開」，現在全港只剩下約12間手雕麻雀店，都是在夾縫中求存。景叔透露，如果未來標記麻雀不幸再需要搬遷，他便會退休。

景叔慨嘆，打麻雀風氣其實並沒有沒落，只是人們都轉向玩手機麻雀遊戲，即使購買麻雀，大多數都是購買較便宜的機製麻雀，越來越少人懂得欣賞手雕麻雀，「這裏售賣的，最便宜也要數千元，現時只是靠着一班有心人支持下去」。新冠肺炎疫情席捲全球，市民多了留家抗疫，不少人打麻雀消磨時間，整個麻雀行業的生意或因而好轉，但景叔坦言他並未受惠於此，「他們多數都是購買數百元的機製麻雀，一聽到手雕的需要過千元，掉頭便走」。手雕麻雀獨一無二，客人多數買來作收藏之用，真正用來「大戰四方城」的，多數都是機製麻雀。

她們早前還在手作啤酒節一邊飲酒，一邊教人雕刻麻雀。你很難想像他們都是外國人，因為她們雕出了很美的中文字。 手雕麻雀師傅張景順

遙距教美國婦女雕刻技藝 「她們雕出很美的中文字」

為了跟上大潮流，景叔試過利用互聯網及社交媒體推廣手雕麻雀，他的子女在數年前替他開設facebook專頁，定期更新業務發展，景叔更成功透過網上招攪外國生意。有外國人瀏覽專頁後，對手雕麻雀感興趣，希望訂購一副收藏，景叔網上接單後，便可將手雕麻雀寄往外國，「現時有七成的訂單都是來自外國，現時香港的市場已經飽和，幸得外國客人光顧才可繼續經營」。除了購買手雕麻雀，也有不少外國人希望學習這門手藝，雖然景叔坦言與外國人溝通有難度，但配合肢體動作，也能勉強與他們交流。他現時不定期開班教授美國婦女這門手藝，「她們早前還在手作啤酒節一邊飲酒，一邊教人雕刻麻雀。你很難想像他們都是外國人，因為她們雕出了很美的中文字」。

「現在流行懷舊，誰知道懷舊風氣可以持續多久？或許一年半載風潮就完，但手雕麻雀並不是一時三刻就能學會」。人們對事物的新鮮感來得快又去得快，景叔深明這個道理。（李澤彤攝）

景叔慨嘆，在香港懂得手雕麻雀的人已不多，已是一門式微的手藝。他坦言並沒打算收徒弟，即使有人感興趣，他也沒有心力傳授技藝，「現在流行懷舊，誰知道懷舊風氣可以持續多久？或許一年半載風潮就完，但手雕麻雀並不是一時三刻就能學會，當他們學懂後，潮流都已經不流行了。要是沒有這股懷舊潮流，根本一年都沒有一單手雕麻雀的生意」。年復年，潮流一浪蓋過一浪，人們對事物的新鮮感來得快又去得快，景叔深明這個道理。即使行業已不復當年勇，但他也希望能多做十年，「只要尚有收入，不蝕錢便繼續經營下去」。他當然希望手雕麻雀的文化得以保存，讓年輕人知道香港曾經有過這門手藝，「有傳媒報道，有影像記錄，希望手雕麻雀可以成為香港人的集體回憶之一」。