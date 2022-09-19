何文田塌樹｜政府研究改善樹木風險評估程序　月內目測全港鳳凰木

何文田巴富街一棵馬路旁的鳳凰木，於上周五（16日）突然倒塌，壓中一輛校巴及三輛私家車，有意見認為，樹根疑受真菌侵蝕而腐爛。發展局綠化、園境及樹木管理組主管伍芷筠今早（19日）於港台節目表示，初步評估情況相若，當局成立的專責組會檢視今次事故，並研究如何改善整體樹木檢測和風險評估程序。另外，當局早前稱，本月內將覆檢全港馬路旁的鳳凰木，伍指出，會先以目測方式檢視，如有異樣再使用儀器深入檢測。

長春社總監蘇國賢表示，目測可以初步方式找出明顯問題，但是次事件中，樹根表面無明顯腐爛徵狀，樹冠亦正常，同意風險評估有一定困難，即使自己有經過該處留意樹木，都未有察覺問題。



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伍芷筠於港台節目《千禧年代》表示，事發的巴庫街有數十年發展歷史，街道及樓宇發展與現時不同，不過當局於10多年前，已發出新指引，要求同類樹木不論生長位置，都要有足夠空間生長。她表示，當局成立的專責小組，會檢視舊區的大樹是否仍可配合環境生長，亦會研究如何改善整體樹木檢測，以及風險評估程序。

專責小組檢視舊區大樹生長環境

至於是次意外成因，伍表示，初步評估情況與坊間相若，涉事樹木樹根疑受真菌侵蝕而腐爛，引致樹木支撐不足倒塌。不過她亦指，需要做進一步化驗及更深入調查。

另外，負責管理樹木的部門，將於月內覆檢全港馬路旁的鳳凰木。伍芷筠表示，會先用目測方式，如發現有異樣，再用儀器深入檢測，但期間或要鑽入樹木，可能造成損害，需就此作出平衡。

蘇國賢（資料圖片／張浩維攝）

蘇國賢於同一節目表示，由於他的孩子在附近上課，故有留意涉事鳳凰木，同意樹根表面無明顯腐爛徵狀，樹冠亦正常，因此風險評估時有一定難度。對於目測是否可靠，他強調，全球都會採用目測，可以初步找出明顯的問題，之後再做檢查跟進。他續指，由於是次出問題的樹根埋在地底，需有適合儀器檢查。

篩查種在人多車多街道旁樹木

不過他亦指，由於巴庫街過往曾有另一棵鳳凰木，同樣因根部問題倒塌，因此意外並非無跡可尋，建議可利用篩查方式，例如樹木種在人多車多的街道旁，便可使用目測法以外的方式深入檢查。