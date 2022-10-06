情侶10.1衝突牽手逃被截　辯稱行山未提帶水　官稱荒謬裁暴動罪成

年輕情侶在沙田示威衝突牽手逃走時被截，並被搜出身上有頭盔及防毒面具等裝備，從而被控暴動罪名，惟二人卻聲稱當日原本往行山，意外步入示威現場。案件今(6日)在區域法院裁決，法官謝沈智慧指二人說法荒謬兼違反常理，指當時現場猶如戰場，兩人卻稱不知道發生何事，而兩被告聲稱往行山，卻連最必備的清水都未有提及，直指解釋屬天方夜譚，裁定二人罪成，把案押後至11月30日判刑。



男被告謝浩綸（22歲、學生）及女被告熊詩婷（20歲、女、學生），同被控於2019年10月1日，在沙田正街與獅子山隧道公路的交界處附近參與暴動。

2019年10月1日沙田區有示威並演變成軇突。(詳看下圖)

被截時被搜出有頭盔及防毒面罩等

案情指，當日多區有示威衝突，警方在沙田的衝突中展開驅散行動時，見到兩名被告牽着手逃跑，其後雙雙被制服，警員在他們身上搜出頭盔、防毒面罩、手袖、手套及眼罩等物品。兩人均否認參與暴動。

辯稱當日到馬鞍山行山

男被告自辯時稱，當日與女被告到馬鞍山行山，並到朋友家更衣，準備到一食店做兼職，途中遇到示威；女被告則稱她身上搜出的眼罩及手套等裝備，是一個穿反光衣的男子給他們的。

現場如戰場卻稱不知何事

法官裁決時直指男被告聲稱往行山，但大律師要求他列出攜帶的物品時，他卻連清水這一樣行山必須品都未有提及。 此外，兩被告均承認出發前已知有示威，並有大批人在馬路聚集，路上沒有車行駛且滿布雜物，更有火堆發出並有濃煙高聳入雲，他們卻供稱不知道發生何事，便走進了暴動的核心範圍，實在令人難以信服。考慮到兩人的裝備、被捕位置及逃走後的反應，裁定兩名被告暴動罪成。

辯方律師求情稱，事件中沒有警員受傷，也沒有證據顯示2人是「搞手」，冀法庭量刑時考慮。

案件編號：DCCC 632/2021