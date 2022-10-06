腦瘤病人不獲免針紙　四腦科醫生均研判無不能打針的理由

港府早前宣布，將在下周三（12日）不再接納7名涉嫌濫發「免針紙」醫生的「免針紙」，即有2萬張「免針紙」被作廢。患有腦瘤的Sammy今日（6日）在電台節目表示，曾有3名公立醫院醫生建議她不要打針，惟現時相關醫生均改口稱她可以打針，質疑是政府政策改變令他們改口。

《香港01》就Sammy情況，分別向4名腦科醫生查詢，四人均均研判無不能打針的理由，雖然難以在未有詳細臨床資料下對病人提出建議，但總括而言，若病情穩定的話，都適合接種新冠疫苗。



▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



+ 4

患有腦瘤的Sammy今日（6日）在電台節目分享自身經歷，指去年4月因血管畸形瘤爆開而暈倒及做手術，她清醒後曾先後問過醫院內的三名醫生，三人均稱她的腦尚有一粒瘤，建議她不要打針。

政府後來宣布，市民要持有「免針紙」才能豁免打針。Sammy再向相關的主診醫生查詢時，醫生就改口稱可打針，亦表明不會為她發出「免針紙」。

Sammy其後亦有另找私家腦科醫生，該醫生亦建議她不要打針，因該腦瘤仍然發炎，便一直有向她發出「免針紙」，「又話如果打就打復必泰，唔好打科興」，惟直到今年8月，因政府規定只能由主診醫生發出「免針紙」，故她現時已無法取得「免針紙」，而她亦將在下月（11月）進行電療。

翻查衞生署的指引，相關指引簡單劃分八類人可獲發免針紙，包括新冠肺炎的康復者、曾對疫苗有嚴重敏感、曾對本港新冠疫苗嚴重敏感、在短期內曾接受單克隆抗體或恢復期血漿治療、在短期內曾接受器官移植、在短期內曾接受B細胞免疫抑制療法及、正進行化療治療的癌症病人及不受控制的嚴重慢性疾病和急性疾病等都可獲發免針紙。

如據相關指引，Sammy並不符合獲發免針紙的類別。《香港01》亦就Sammy的情況，向四名腦科醫生查詢，四人均指難以在未有詳細臨床資料下提出建議，但總括而言，若病情穩定的話，都適合接種新冠疫苗。

港大醫學院腦內科教授張德輝表示，如據衞生署指引，只有極少數人不符合接種疫苗。他指出，雖然指引有寫明不受控制的嚴重慢性疾病和急性疾病可「免針」，但大部分病人的病情都可以在3個月內漸趨穩定，故以Sammy的情況為例，可以先接種一劑疫苗再觀察其反應。

港大學醫學院腦內科教授張德輝認為，以Sammy的情況為例，可以先接種一劑疫苗再觀察其反應。（資料圖片）

對於Sammy的私家醫生不建議他接種科興疫苗，張德輝估計，因科興在進行臨床研究時剔除了不少的有慢性疾病和急性疾病的患者，如癌症病人等，加上復必泰可激發的抗體高，故該名醫生才會有此建議。不過他強調，此並非代表相關病人不適合接種疫苗，因科興是滅活疫苗，如政府所呼籲，只要曾接種流感疫苗的均可接種科興疫苗。

腦神經科專科醫生李常威補充，沒有研究証明腦瘤應該打那一款的疫苗，只是復必泰刺激到的抗體更多，故腦瘤病人只可以打復必泰的說法是不對。他與另一不願透露姓名的腦神經科專科醫生均認為，只要病情穩定便可以接種疫苗，而主診醫生最了解其病情是否屬於穩定，故建議Sammy向主診醫生查詢。

就Sammy會在下月接受電療方面，張德輝表示，由於電療會令身體的白血球下降，影響身體免疫力，故會建議病人在電療前接種疫苗。腦神經外科專科醫生黄秉康亦表示，一般會建議接受電療的病人，在電療前一兩星期前及電療後一個月不要接種疫苗，以免重疊兩者的副作用及增加疫苗在免疫系統產生反應。他亦補充，良性腫瘤則其病情穩定且無須急做手術，故是可以接種疫苗。