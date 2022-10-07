強制檢測｜增64幢涉凱滙、漾日居、天鑄等　確診大廈有7338幢

本港疫情轉趨平穩，醫務衞生局今晚（7日）公布強制檢測公告，有64幢大廈上榜，其中東區佔八幢，成為18區之冠，包括柴灣康翠臺1座、鰂魚涌太古城恆山閣，以及康山花園5和8座。上榜大廈亦不乏豪宅及中產屋苑，涉及觀塘凱滙5座、沙田御龍山10座、尖沙咀漾日居3座，以及長沙灣昇悅居1座等。



64幢上榜大廈中，有兩幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，涉及馬灣珀麗灣20座及何文田天鑄8座。當局指，任何人在10月1日至7日曾身處有關大廈超過兩小時，須於周六或下周日（8日或9日）進行核酸檢測。



▼10月7日 強制檢測大廈名單▼



+ 2

薄扶林學士臺、土瓜灣傲雲峰各一幢上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有62個指明地方被納入強制檢測公告。在港島方面，上榜大廈有香港仔港暉中心、黃竹坑南濤閣3座、薄扶林學士臺1座、柴灣環翠邨貴翠樓和康翠臺1座，以及筲箕灣東濤苑旭濤閣和明華大廈 D 座等。

九龍方面，觀塘區有六幢大廈被納入公告的大廈，分別為油塘高翔苑高鳳閣、藍田康逸苑康景閣、觀塘紀律部隊宿舍1座及觀塘凱滙5座等。九龍城同樣有六幢大廈上榜，涉及九龍城啟德1號（II）大廈3和5座、九龍塘碧麗閣A座，以及土瓜灣傲雲峰6座等。其餘上榜大廈鑽石山宏景花園2座、牛池灣嘉峰臺4座、尖沙咀漾日居3座及長沙灣麗翠苑麗森閣等。

▼10月7日 部份強檢大廈▼



+ 5

將軍澳6幢上榜涉將軍澳中心、寶盈花園等

新界東方面，沙田有六幢大廈上榜，涉及沙田御龍山10座、愉翠苑愉禮閣、馬鞍山耀安邨耀遜樓及觀瀾雅軒2座等。將軍澳亦有六幢大廈被納入強制檢測公告，有將軍澳南豐廣場5座、將軍澳中心8座和寶盈花園6座等。其餘上榜大廈則涉及上水順欣花園1座、大埔新興花園康信閣及宏福苑宏泰閣。

新界西方面，屯門有六幢大廈上榜，包括屯門市廣場8座、翠鳴臺、景峰花園2座，以及新圍苑新賢閣等。另外，葵青區亦有五幢大廈被納入強制檢測公告，有青衣美景花園12座、葵涌華景山莊1座、新葵芳花園C座，以及雍雅軒2座等。其餘上榜大廈則涉及元朗采葉庭5座，以及荃灣灣景花園1和5座。

▼各區向公眾提供服務的臨時流動採樣站 （至10月8日）▼



當局又公布，位於樂富橫頭磡邨及馬灣珀麗灣的臨時流動採樣站會延長服務日期至10月8日，馬灣珀麗灣的臨時流動採樣站會改設於19座對出有蓋行人通道。當局強調，須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

新增確診大廈2095幢 涉殷樺花園、畢架山一號

另外，衞生署今日亦更新出現確診個案的大廈名單，過去七日出現確診個案的大廈共有7,338幢。新上榜確診大廈方面，當局名單更新至10月6日，有2,095幢出現新個案或再有居民確診，當中包括西半山殷樺花園2期、堅尼地城Imperial Kennedy、九龍城畢架山一號8座、黃埔花園九幢大廈、沙田水泉澳邨清泉樓、大圍聚龍居8座、南區海怡半島12幢大廈、大潭紅山半島2座、柯士甸站The Austin 2A座、以及君臨天下1和3座等。

▼10月7日確診大廈全名單▼



+ 162

10月7日強檢大廈：

1.上水順欣花園 1 座



2.大埔新興花園康信閣



3.大埔宏福苑宏泰閣



4.大埔大元邨泰榮樓



5.沙田御龍山 10 座



6.沙田愉翠苑愉禮閣



7.沙田濱景花園 1 座



8.馬鞍山耀安邨耀遜樓



9.馬鞍山觀瀾雅軒 2 座



10.將軍澳佳景路 9 號浩明苑



11.將軍澳南豐廣場 5 座



12.將軍澳維景灣畔 6 座



13.將軍澳將軍澳中心 8 座



14.將軍澳寶盈花園 6 座



15.將軍澳安寧花園 2 座



16.元朗采葉庭 5 座



17.元朗朗晴居 10 座



18.天水圍天頌苑頌棋閣



19.屯門屯門市廣場 8 座



20.屯門富健花園 6 座



21.屯門鳴琴路 3 號翠鳴臺



22.屯門景新臺 4 座



23.屯門景峰花園 2 座



24.屯門新圍苑新賢閣



25.荃灣灣景花園 1 座



26.荃灣灣景花園 5 座



27.青衣美景花園 12 座



28.葵涌華景山莊 1 座



29.葵涌新葵芳花園 C 座



30.葵涌葵盛東邨盛喜樓



31.葵涌雍雅軒 2 座



32.九龍城德朗邨德珮樓



33.九龍城啟德 1 號(II)大廈 5座



34.九龍城啟德 1 號(II)大廈 3座



35.九龍塘碧麗閣 A 座



36.土瓜灣欣榮花園 4 座



37.土瓜灣傲雲峰 6 座



38.尖沙咀漾日居 3 座



39.旺角富榮花園 16 座



40.長沙灣麗翠苑麗森閣



41.長沙灣昇悅居 1 座



42.黃大仙樂富邨樂謙樓



43.牛池灣嘉峰臺 4 座



44.鑽石山宏景花園 2 座



45.觀塘觀塘紀律部隊宿舍 1座



46.觀塘凱滙 5 座



47.牛頭角彩盈邨盈樂樓



48.油塘鯉魚門邨鯉旺樓



49.油塘高翔苑高鳳閣



50.藍田康逸苑康景閣



51.香港仔香港仔舊大街 108號港暉中心



52.黃竹坑南濤閣 3 座



53.薄扶林學士臺 1 座



54.柴灣環翠邨貴翠樓



55.柴灣康平街 4 號雅景閣



56.柴灣康翠臺 1 座



57.筲箕灣東濤苑旭濤閣



58.筲箕灣明華大廈 D 座



59.鰂魚涌太古城恆山閣



60.鰂魚涌康山花園 8 座



61.鰂魚涌康山花園 5 座



62.東涌藍天海岸 1 座



10月7日污水樣本陽性須強檢大廈：

63.馬灣珀麗灣 20 座



64.何文田天鑄 8 座

