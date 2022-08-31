港首批原創潮玩玩具出展泰國　部分展品為博物館館藏或拍賣

由創意創業會主辦、香港政府「創意香港」為主要贊助機構的「潮玩開箱！2022 香港原創潮玩玩具：泰國站」，將於9月9至18 日在泰國曼谷舉行，首次向泰國甚至全球展示香港潮玩玩具設計師實力，屆時將展出15名潮玩玩具設計師的300多件收藏級原創作品。



創意創業會今日（31日）在香港為展覽舉辦啟動禮。文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席儀式並致辭指，今次的展品全部達收藏級別，部分同類型作品更是博物館館藏或曾經公開拍賣，相信對外地的藝術玩具愛好者極具吸引力。



逾300件收藏級原創作品

「潮玩開箱」展覽策展人江志強表示，本次四大展覽以「開箱」(Let's Unbox)為概念貫穿始末，帶領大眾體驗兒時買到新玩具拆箱的驚喜感。展覽將展出超過300件收藏級原創作品，出自香港15個單位不同年代的知名及新晉潮玩玩具設計師之手。

香港插畫師協會前會長、本次展覽策展人江志強。（劉夢婷攝）

據介紹，其中部分展品的同類作品更是博物館館藏或曾登上拍賣會，從中可一窺1990年代至今香港原創潮玩玩具的發展脈絡及成就。

本地潮玩玩具設計師首次集體到外國出展

創意創業會會長謝景霞表示，本展覽首次向泰國甚至全球展示香港潮玩玩具設計師實力，旨在為香港原創潮玩玩具設計師提供在海外推廣的機會，接觸更多買家，助他們建立品牌及加強香港潮玩玩具在海外的主導地位。

楊潤雄：展品全部達收藏級別

楊潤雄致辭表示，這15位本地設計大師，在國際間有極高人氣，而今次的展品全部達收藏級別，部分同類型作品更是博物館館藏或曾經公開拍賣，相信對外地的藝術玩具愛好者極具吸引力。

楊潤雄指出，東南亞市場非常有商業潛力，隨著香港與東南亞商業合作不斷加深，鼓勵香港創意業界積極開拓海外市場，尤其是東南亞市場。

15名不同年代不同資歷設計師 包括漫威設計者

江志強分享說，雖然扭蛋機成本只有幾十元，但有時元老級設計師的扭蛋價錢可賣到十幾萬一個，強調「潮玩玩具有好多設計師的心思和新血在裡面，和普通玩具不能比較。」

例如，設計師Pat Lee用27年時間成為北美頂級漫畫家和創意總監，曾與DC和漫威漫畫合作過蝙蝠俠、超人、鋼鐵俠等大型系列，曾參與華納電影《超人》，並為漫威設計了鋼鐵俠。

香港插畫師協會會長馬志雄創辦的品牌「猿製作」。（圖片來源：大會提供）

此外，還有香港插畫師協會會長馬志雄創辦的品牌「猿製作」承接自20多年前啟動的香港潮玩文化。馬志雄至今連續籌辦13年人偶比賽，其創造9個有原創故事的玩具品牌，經營了18年。馬志雄2021年得到英國《每日郵報》當選為國際100位有影響力的潮流藝術家。