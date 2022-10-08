二十大｜消息：警方首啟動安保行動　總區應變大隊高調巡邏

中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大）將於本月16日舉行，《香港01》綜合各方消息，因應二十大或涉及重要國策，港府隆重其事，在大會期間必須確保本地治安穩定。據了解，警隊計劃在二十大前夕及開首，一連四日加強部署，啟動各總區應變部隊戒備及高調巡邏，反恐部隊亦隨時候命。



有資深警務人員分析，內地公安部每逢大會前夕都有維持穩定行動，香港與內地需同一陣線，今次可算是警隊首次針對全國代表大會進行的安保行動，以往十八大及十九大都未有如此規模。



▼9月29日 警方機動部隊在金紫荊廣場一帶戒備▼



+ 5

警隊內部消息指規模有如十一國慶

近日警隊流傳消息，警隊高層已發出指令，在本月14至17日期間，啟動各總區應變大隊，第一及第二梯隊人員需戒備，及全天候高調巡邏，各反恐戰術部隊亦隨時候命，以確保在二十大期間，維持本港治安穩定，規模有如十一國慶。翻查資料，警隊國慶日動員約8,000警力。

有消息指，因應二十大部署，警隊部份後勤工作需要押後，當中包括人員的升級試。

▼9月30日 警方國慶前夕在港鐵會展站高調巡邏▼



+ 5

有警隊中人分析，之前十九大前夕，內地公安部都會舉行大規模「整治行動」，今次二十大亦不例外。他指自2019年起，更加背靠祖國，今次可算是警隊首次針對全國代表大會作出的行動，「以前覺得香港遠在天邊唔關事，依家唔可以咁諗。」

據內地新聞媒體報道，中國公安部6月中起展開「百日行動」，各地武警武裝巡邏，在市面最大限度派駐警力，部份城市「嚴打滲透顛覆」搗亂破壞活動，據報拘捕7.2萬人，3200多宗涉及尋釁滋事。