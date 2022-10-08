最新疫情｜多13人離世　7日平均死亡率略升至0.167%　輸入個案降

今日疫情概要：



-連續三日確診破四千水平，今日確診個案4,900宗，較昨日反彈12.2%

-輸入個案295宗，較昨日下跌23.6%，佔整體個案近6%，比率亦較昨日的8.8%有所下降

-新增13宗死亡個案，疫情累計死亡率維持0.57%，7日平均死亡率稍回升至0.167%

-留院病人續跌，累計1,582確診病人留醫，但單日新入院人數回升至205人，新增入院病人佔整體留院率由昨日12.2%升至13%

-單日新增危重症總數對比留院人數維持為0.4%

昨日疫情總覽：



▼10月7日 國泰航空相隔逾兩年再辦機艙服務員招聘日▼



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【16:50】截至今日凌晨零時零分，新呈報13 宗感病人離世個案，分別為7男6女，年齡介乎71 歲至99 歲，兩人來自院舍。疫苗接種方面，1位死者無打針資料，7位打了3針、3位打了2針、2 位打了1針。

【16:48】295宗輸入個案中，150宗為機場檢測樣本陽性、105宗為第1至3日樣本陽性、37宗為第4至7日樣本陽性，餘下3宗為在檢疫中心期間樣本陽性，料為輸入個案密切接觸者。同時有5間院舍出現個案，包括：

安老院舍 :

1. 福安老人院有限公司（深水埗醫局街235-249號）

2. 萬福老人院（沙田小瀝源村南約香港沙田3號及6號全幢）

3. 長春8號（九龍馬頭圍道104至112號）

殘疾人士院舍：

1. 仁濟醫院何德心伉儷輔助宿舍（上水新界上水祥龍圍邨服務設施大樓）

2. 香港盲人輔導會賽馬會欣康樓（元朗元朗安寧路169號）

【16:35】衞生署衞生防護中心公布新型冠狀病毒病個案最新情況。截至今日零時零分，中心正調查過去24小時新增4605宗陽性個案，包括1114宗核酸檢測陽性個案及3 491宗快速測試陽性個案，同時，今新增295宗檢測陽性輸入個案，當中包括263宗核酸檢測陽性及32宗快速抗原測試陽性個案。

【16:30】政府今日表示，因應沙田、深水埗及黃大仙區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向三個公共屋邨，包括沙田美田邨、深水埗白田邨及黃大仙橫頭磡邨的居民、清潔工和物業管理員，派發合共約16.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

▼10月8日 污水呈陽性屋苑▼



▼10月7日 疫情記者會▼



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【13:01】港府發言人表示，今早約8時起，政府派員於青衣綠悠雅苑3座出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動中共檢查281名受檢人士，當中11人被發現未遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府亦向其中6人發出了10,000元定額罰款通知書。

【12:48】為遏止新冠病毒傳播，港府過往一直推動「願檢盡檢」策略，由第五波疫情爆發起，一直於全港15個地區康健中心及康健站，向長者派發快測包。惟近日逾半數的至少8間地區康健中心指出，因政府缺貨，已停止或即將停派快測包。醫務衞生局回覆查詢時解釋，港府正開展新一輪的採購，期間政府會調整派發快速抗原檢測包的優次，將減少供應檢測包予沒有特別檢測需要人士。

深水埗地區康健中心為其中一個地區康健中心，在第五波疫情期間，開始向長者派發快測包。（資料圖片／梁鵬威攝）

【10:00】新冠變異病毒株BA.2.75在新加坡橫行。醫管局行政總裁高拔陞表示，新加坡當地確診及入院人數有反彈，擔心情況在香港出現，並指本港暫時只找到少數BA.2.75輸入個案，但認為變異病毒株有機會引發社區傳播，而外國臨床情況暫認為該變種病毒株與現時香港流行的BA.5相似，但因數據不多仍要觀察。

醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片）

【08:55】發展局發言人表示，發展局局長新聞秘書快速抗原測試結果呈陽性，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，而最近一次上班日期為10月3日。發展局局長甯漢豪每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。

▼機場亞博館的新冠治療中心醫護人員分享體驗▼



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【07:00】醫管局在機場亞博館的新冠治療中心，因第五波疫情接近一萬宗確診個案，而在8月22日重啟，照顧年長患者。有這段期間在內工作的醫護人員岀席分享會，他們遇到很想岀院而「絕食」的老翁，患腦退化的九旬老婦驚呼「做咩困我入嚟」，醫療團隊逐一解決病人的問題，令病人的隔離時間更充實，同時更照顧病人的心理情況。

隨着疫情稍為緩和，中心在9月30日重新轉為備用狀態。醫護人員有同一希望，就是治療中心不用再重啟，因這代表疫情不會再肆虐。

▼10月1日起強制檢測公告▼



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▼10月6日 海洋公園公布「哈囉喂全園祭2022」▼

