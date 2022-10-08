逾半地區康健中心停派快測包　醫衞局：正採購　低風險者暫減供應

為遏止新冠病毒傳播，港府過往一直推動「願檢盡檢」策略，由第五波疫情爆發起，一直於全港15個地區康健中心及康健站，向長者派發快測包。惟近日逾半數的至少8間地區康健中心指出，因政府缺貨，已停止或即將停派快測包。

醫務衞生局回覆查詢時解釋，港府正開展新一輪的採購，期間政府會調整派發快速抗原檢測包的優次，將減少供應檢測包予沒有特別檢測需要人士。



深水埗地區康健中心為其中一個地區康健中心，在第五波疫情期間，開始向長者派發快測包。（資料圖片／梁鵬威攝）

近日新冠疫情漸趨平穩，港府近日疑減少提供檢測包予「願檢盡檢」者。繼早前公布「願檢盡檢」人士必須使用「檢測登記碼」，方可接受免費檢測後， 多個地區康健中心近日均發公告指，因快測包存量不足，會在下周起停派。

中心職員︰暫未知政府何時「返貨」

《香港01》向各地區康健站或中心查詢，當中有8間中心確認，已經停派或在下周起停派快測包，涉事的包括深水埗地區康健中心及北區地區康健站等。雖然仍有7間中心表示，仍會派發快測包，當中包括屯門地區康健中心及沙田地區康健站等，但有相關中心職員亦透露，因政府缺貨，派發快測包的安排亦已到尾聲，指現時中心只剩下幾百個快測包，派完即止，暫未知政府會何時「返貨」。

▼多個地區康健站或中心表示停派快測▼



醫衞局︰60歲或以上長者仍可到各社區檢測中心或檢測站 免費核酸檢測

醫衞局回覆查詢時表示，政府快速抗原檢測包的整體存貨減少，故正開展新一輪採購。期間會調整派發快速抗原檢測包的優次，確保風險較高群組，即居家抗疫、安老院、醫院及醫療機構、污水檢測結果呈陽性的屋苑等相關人士，有較充足的檢測包供應。

至於相對風險較低的群組，如沒有特別檢測需要，但獲免費提供檢測包作自願檢測的人士， 向他們提供的檢測包供應量會相應減少。

局方又指，今年4至9月已向60歲或以上長者派發逾2,290萬份測試套裝，各服務單位會因應其檢測包供應量，自行派發檢測包予其用戶或長者，派完即止。局方重申，所有60歲或以上長者均可於全港各區所有社區檢測中心及社區檢測站接受免費核酸檢測服務。

相達生物科技創辦人、中大生物醫學學院客座副教授招彥燾估計，有內地廠房因全球對快測的需求減少，而減少製作快測。（資料圖片）

業界︰原物料沒有短缺 相信供應量沒有大問題

相達生物科技創辦人、中大生物醫學學院客座副教授招彥燾估計，有內地廠房因全球對快測的需求減少，而減少製作快測，強調製作快測的原物料沒有短缺情況，相信供應量上沒有大問題。他亦透露，公司有收到政府的投標邀請，其採購額與以前未有大分別。

呼吸系統科專科醫生梁子超亦指，快測供應不見大問題，指政府希望盡快復常，應維持供應快測予高風險人士，包括長者及學生。他表示，本港貧富差距大，基層市民或難以承擔快速檢測的價錢，故認為政府應繼續提供予相關市民。