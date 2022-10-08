田徑｜傑志前青年軍疫情轉跑山奪港隊資格　請假一個月備戰世錦賽

香港隊將派出3男2女越野跑好手出戰越野跑世界錦標賽，由年少時的足球神射手到路跑、越野跑，敢於挑戰的前傑志青年軍謝覺偉坦言，首次代表香港參加跑賽未有抱太高期望，惟盼能見識到外國跑手水平，汲取經驗。



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香港派出3男2女出戰越野跑世錦賽，黃浩聰因事未能出席授旗儀式。（葉詩敏攝）

香港田徑系列賽2022 — 系列賽四在本周末一連兩日假將軍澳運動場舉行，田總今日（8日）在將軍澳運動場授旗予亞洲U18田徑錦標賽及世界山徑越野跑錦標賽代表。越野跑世錦賽為世界田聯（IAAF）主辦的新賽事，原定於去年11月在泰國清邁舉行，惟當時泰國的出入境限制受疫情影響，遂押後一年。賽事將於11月3日展開，港隊好手黃浩聰、梁影雪和張敏怡將出戰80公里賽事，謝覺偉及曾福祥則挑戰短距離40公里。

謝覺偉在疫情爆發後由路跑嘗試跑山。（葉詩敏攝）

34歲的謝覺偉，年少時曾代表香港出戰亞洲中學生足球錦標賽，近年轉戰跑步後則首度為港征戰。這名學界神射手曾是傑志青年軍，後來因生計在2007年毅然放棄足球，26歲時接觸了跑步。「自己跑步不是跑了很久，因此能代表香港算是一個肯定。」更令人意外的是，他在疫情爆發後才因長跑訓練限制而轉戰山路。

U18亞錦賽代表葉景維、朱洛言及賈慧妍分享首代表香港出戰賽事。（葉詩敏攝）

「碰巧有山路錦標賽，又適合自己跑，跑到不錯成績可以代表香港。」。上月香港山路錦標賽被視為世錦賽選拔，謝覺偉以5小時58分02秒完成50公里，最後獲選出戰40公里的短距離山徑組別。才2年多時間，便躋身港隊行列，他表示：「不要懷疑自己，相信自己其實是可以做得到。本來跑步是一個興趣，可以把興趣轉化成別人的肯定。」

鄧漢昇和余力擔任U18亞錦賽隨隊教練。（葉詩敏攝）

首次代表香港並初次挑戰海外跑賽，謝覺偉認為除了山勢和地形，最大的挑戰是天氣。他更在最近一個月全力備戰，「付出好大，今個月都請了假沒有返工，希望可以盡地一煲。」面對世界級好手，他表示不會定下太高目標，「盡力，始終都是去見識外面水平。」