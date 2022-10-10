東亞銀行網上證券買賣系統故障　客戶批跌市「走唔到貨」損手10萬

再有銀行網上系統發生故障！東亞銀行官網今日（10日）顯示，暫時未能提供網上及手機證券買賣服務，建議客戶可以電話熱線進行買賣。有東亞銀行客戶向《香港01》表示，由今早11時至收市，一直未能以手機應用程式進行交易，慨嘆今日跌市卻未能走貨，預料損失或高達10萬元，批評東亞銀行未有即時向客戶通報，至今仍未交代賠償問題，直斥東亞「係一間不負責任嘅銀行」，促請該行盡快交代事件。



東亞銀行官網今日（10日）顯示，暫時未能提供網上及手機證券買賣服務，建議客戶可以電話熱線進行買賣。（東亞銀行網站截圖）

張先生表示，他早上11時許欲登入東亞銀行手機應用程式，進行股票買賣，惟所有買賣圖示均無法顯示，程序介面變成一片空白，更彈出訊息指交易失敗，要求客戶與分行職員聯繫。他隨即走到分行了解事件，並獲告知，銀行網上系統出現故障，正在搶修。

他續指，東亞的網上系統過往亦曾出現問題，一般約一個多小時便可重新登入，惟他直至下午4時收市時，仍無法登入系統進行股票買賣，懷疑網上系統全日失效，更憂慮銀行系統遭黑客入侵。他期間曾再三向任職東亞的朋友查詢，才獲告知銀行暫未能提供網上及手機證券買賣服務，着客戶以電話熱線進行買賣。

東亞銀行。（資料圖片）

張先生指，他集中在東亞進行股票交易，總股票量達100萬元，惟今日跌市無法「走貨」，估計期間無法交易的股票量多達10萬元，損失慘重。他批評東亞無即時向客戶通報網上交易系統故障的問題，至今一整日仍毫無解釋，促請銀行盡快交待事件，並向受影響客戶賠償損失。

《香港01》記者以客戶身份致電東亞電話熱線查詢，職員確認網上交易系統由今早9時便故障，直至中午12時重新啟動侍服器後，只有部份客戶可再次交易，大量客戶仍然無法登入系統進行買賣，形容「影響一大部份人」，熱線中心今日接獲大量查詢及以電話進行交易的要求，直言「多到係停唔到手」。職員續指，技術人員仍在搶修系統，暫仍未知明早能否復常，亦無正面回應銀行會否對受影響客戶作出補償。