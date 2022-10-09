01專訪｜JNTO所長日本防疫提示　浸溫泉勿傾偈　周末避熱點攻近郊

首批往日本的港人自由行可於周二（11日）起飛，日本國家旅遊局（JNTO）香港事務所所長小沼英悟接受《香港01》專訪指，對港人急不及待訂機場訪日的情緒感到驚喜，辦事處近日亦接獲不少港人有關當地防疫措施的查詢，他直言現時日本已無防疫相關措施的硬性規定，但當地人仍會繼續戴口罩和搓手等，更特別提醒港人在浸溫泉時避免交談，但強調港人只要保持在港的防疫做法便無大問題。



小沼英悟又提到，預料日本全面開關後，主流景點將會「逼爆」，呼籲港人避免在周末等繁忙時間到訪大型名勝，以免與當地人「人逼人」，並建議在周末到埼玉縣、千葉縣等東京近郊觀光。



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小沼英悟表示，近日接獲遊日相關的查詢增加，更有不少人特地前往JNTO位於北角的辦事處，反映港人急不及待想出發，當中大部份查詢均與防疫措施相關，包括日本對於旅客的疫苗接種和檢測的要求等。

日本承認科興復必泰疫苗 打齊三針可免檢測免檢疫入境

他表示，現時日本已承認科興和復必泰疫苗，亦即只要港人打齊三針便可免檢測、免檢疫入境，當地亦已放寬所有防疫規定，亦即無硬性要求旅客要戴口罩等，但強調當地人仍有戴口罩的習慣，而在觸摸商品前亦會先用消毒噴霧「搓手」，建議訪日港人跟隨。

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避溫泉交談免產飛沫 港人防疫意識高 抵日毋須過份緊張

日本已開始入秋，不少港人計劃行程時，亦會想浸溫泉，所長提醒，浸溫泉時無法戴口罩，故希望港人注意，避免在溫泉內交談，以免產生飛沫，增加病毒傳播的風險。日方的防疫建議雖然多，但小他強調，只要港人一直有良好的防疫習慣，故到抵埗後，繼續維持現時的習慣便可，毋須過份緊張。

周末可前往東京近郊埼玉縣、千葉縣觀光避人潮

他又提到，預期日本周二開放自由行後，主流景點會開始有大量旅客湧入，呼籲計劃到日本旅遊的港人避免在繁忙時間，如周六、周日到訪大型景點，建議旅客可於周末前往東京近郊的埼玉縣、千葉縣等觀光。

小沼英悟：港人明年可重上訪日旅客人數首五位地區

港人遊日的情緒高漲，開放自由行消息一出，多個航空公司網站隨即被「攻陷」，小沼英悟指對港人極高行動高感驚喜，而日本早前開放旅行團後，港人旅客數字急升，8月達到1,300人，較1月時的71人，飊升逾17倍，認為明年可有新突破，港人亦可重上訪日旅客人數的首五位。惟他坦言現時機位仍然嚴重不足，故難以預測訪日港人數字。

歡迎旅客到日本掃貨 不擔心港人將日本貨品掃清光

早前有跟團的旅客明言已兌換100萬日元（折合約5.4萬港元）到日本「大出血」，日本的藥妝店、百貨公司等相信會再爆迫港人，小沼英悟表示，不擔心港人將當地的貨品「掃清光」，歡迎旅客到日本「掃貨」，以刺激當地經濟。

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他又引述首相岸田文雄指，目標在開放自由行後，目標是海外旅客消費額升至500億日元（折合約27億港元），相信疫情前居高旅客總消費額首三位的香港將可「助攻」。

除了對港人旅客在經濟上的期望，小沼續指，希望今次重新開放自由行後，可為港人對日本帶來良好印象，並加深港人對日本文化的認識，令兩地本身已非常良好的關係能更進一步。

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