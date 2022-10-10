強制檢測｜76幢大廈上榜　涉豪宅柏傲山、One Homantin、晉名峰等

醫務衞生局今晚（10日）公布強制檢測公告，共76幢大廈上榜，包括68幢大廈因應多宗陽性檢測個案，而被納入強制檢測公告。七幢大廈在荃灣，包括愉景新城佔三幢、海之戀8座等。上榜大廈不乏中產屋苑，包括北角豪宅柏傲山 5 座、銅鑼灣豪宅上林1座、何文田One Homantin 6座等。



其名單中有8處因污水樣本呈陽性而被納入公告，薄扶林置富花園共佔三幢。任何人在10月4日至10日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周二或周三（即11日及12日）接受核酸檢測。



▼10月10日 強制檢測大廈名單▼



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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有68幢大廈被納入強制檢測公告。

荃灣有7幢大廈上榜，涉及私人住宅海之戀8座、愉景新城5、6及12座、豪景花園雅仕閣、海濱花園海寶閣，以及荃德花園D座。

屯門緊隨其後，有6幢上榜，涉龍門居1座、悅湖山莊10座等；沙田亦有5幢上榜，涉豪宅晉名峰E座、愉翠苑愉齊閣等。

▼10月10日 部份強檢大廈▼



另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，8個指明地方被納入強制檢測公告。當中薄扶林置富花園富昌苑、富明苑及富嘉苑，共3幢大廈上榜。深井浪翠園1及2座上榜，其餘大廈來自屯門、油塘及將軍澳。

政府明日會於下列8個地點增設臨時流動採樣站：

1、薄扶林華富（一）邨

2、薄扶林花園

3、南區置富花園

4、樂富富強苑

5、深井麗都花園

6、青龍頭豪景花園

7、深井縉皇居

8、深井浪翠園一期

政府提醒，任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處第4級罰款（25,000元）及監禁6個月，而解除有關法例責任的定額罰款為10,000元。有關人士並可能會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令可處第5級罰款（50,000元）及監禁6個月。

▼各區向公眾提供服務的臨時流動採樣站 （至10月11日）▼



約2800幢大廈新增或再有居民確診

另外，衞生署今日亦更新出現確診個案的大廈名單，過去七日出現確診個案的大廈共有7,794幢，當中2,797幢出現新個案或再有居民確診。上榜大廈包括堅尼地城高尚住宅傲翔灣畔、西營盤 63 Pokfulam、淺水灣Grosvenor Place、天后豪宅柏傲山5座、九龍擎天半島2及3座等。

▼10月10日確診大廈全名單▼



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10月10日強檢大廈：

藍田廣田邨廣逸樓



藍田滙景花園 17 座



牛頭角樂雅苑雅和閣



九龍塘廣播道40號嘉翠園



慈雲山慈愛苑愛榮閣



慈雲山慈愛苑愛祥閣



柴灣杏花邨 33 座



北角柏傲山 5 座



北角樂嘉中心 2 座



北角富雅花園金桃閣



北角城市花園 10 座



筲箕灣東旭苑東麗閣



筲箕灣筲箕灣東大街 11 號 金發大廈



鰂魚涌太古城建安閣



鰂魚涌太古城啟天閣



鰂魚涌栢蕙苑瑞栢閣



鰂魚涌太古城智星閣



堅尼地城卑路乍街18號再輝大廈



石塘咀龍暉花園 1 座



薄扶林華富一邨華光樓



薄扶林薄扶林花園 2 座



半山區漢寧頓道 8 號漢寧大廈



銅鑼灣上林 1 座



荃灣愉景新城 5 座



荃灣愉景新城 6 座



荃灣愉景新城 12 座



荃灣豪景花園雅仕閣



荃灣海濱花園海寶閣



荃灣海之戀 8 座



荃灣荃德花園 D 座



葵涌新葵興花園 C 座



天水圍慧景軒 2 座



元朗新時代廣場 3 座



元朗好順泰大廈 B 座



屯門龍門居 1 座



屯門青棉徑 6 號好發大廈



屯門恒順園 5 座



屯門海慧花園 2 座



屯門悅湖山莊 10 座



屯門怡樂花園 3 座



深井麗都花園 1 座



深井縉皇居 1 座



馬鞍山翠擁華庭 9 座



馬鞍山翠擁華庭 10 座



馬鞍山雅典居 3 座



大圍聚龍居 8 座



大圍美滿里 2 號美盈苑



沙田富豪花園雅仕閣



沙田愉翠苑愉齊閣



沙田駿洋邨駿逸樓



沙田晉名峰 E 座



沙田花園城雅芳苑



大埔怡雅苑怡順閣



大埔寶湖花園 C 座



九龍灣麗晶花園 19 座



將軍澳寶盈花園 5 座



將軍澳康盛花園 2 座



將軍澳明德邨明道樓



東涌東堤灣畔 2 座



何文田One Homantin 6 座



何文田亞皆老街 112-114 號皆興大廈



紅磡家維邨家盛樓



紅磡煥然懿居 1 座



紅磡黃埔花園銀竹苑 2 座



紅磡黃埔花園翠楊苑 4 座



黃大仙翠竹花園 6 座



黃大仙新光中心 2 座



橫頭磡富強苑富寧閣



10月10日污水樣本陽性須強檢大廈：

屯門龍門居 13 座



深井浪翠園 1 座



深井浪翠園 2 座



油塘油麗邨卓麗樓



薄扶林置富花園富昌苑



薄扶林置富花園富明苑



薄扶林置富花園富嘉苑



將軍澳富寧花園 3 座

