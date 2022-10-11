七旬中醫涉港鐵上摸女生大腿　事主兩後退仍摸完再摸　裁非禮罪成

七旬男中醫涉於港鐵荔枝角至深水埗的車程間，尾隨並多番撫摸一名15歲女學生的大腿。中醫早前否認非禮，更稱因疫情肆虐，他因衞生問題而未有握著扶手至撞到人。裁判官施祖堯今（11日）在西九龍法院裁決指，被告在事主刻意後退下，仍兩度在列車上靠近，並用手掌上下撫摸X的大腿，動作與失平衡握扶手無關，屬明顯非禮，裁定其罪成。並將被告還押至10月25日判刑，以索取其背景及心理報告。



10年前曾有相類案底

被告曾韶光（73歲，中醫），被控於2021年11月25日，在在一輛由荔枝角站駛往深水埗站的港鏄車廂內，猥褻侵犯15歲女童X。辯方求情指，被告10年前曾一宗性質相同的案件，判囚9個月，該案涉及違反誠信，但不涉及車廂內犯案或未成年受害人。辯方又指，被告現處半退休狀態，擁有數項專利發明，包括腦部針灸儀等。

被告曾韶光在西九髛法院被裁定非禮罪成。(資料圖片)

認為事主實話實說

施官裁決指，事主X坦言在頭兩次非禮事件中未有親眼見到被告曾韶光犯案，亦同意當時認為被告不一定是故意觸碰其。由此可見，X作供時實話實說，沒有隱瞞對被告有利的說法。

被告稱疫情肆虐未有握扶手

反觀被告的辯詞則有多處不合理的地方，他稱案發時因疫情肆虐而未有緊握地鐵上的扶手，導致其兩度撞到身旁的伯伯。惟施官質疑，被告若真如此注意衛生，不會未有意識到在地鐵上不斷撞到他人也會產生衛生風險。再者，被告既自認為經常乘地鐵並撞到他人，他自然會找方法解決此衛生問題，如隔著紙巾握住扶手等，但被告並未有這樣做，施官因而認為其說法未能自圓其說且自相矛盾。

事主被摸後已面向並監視被告

施官續指， X的人生閱歷有限，對成年人評估有偏差，將被告錯認為五十多歲行得走得之人並不足為奇。當時車廂內的燈光充足，X在第二次非禮事件已留意到被告，並面向及監視被告的行為，故認為X有足夠的時間辨認被告。

X已後退被告繼續摸

施官分析指，就發生在開往長沙灣站的車廂內的非禮事件，由於X在感到被觸碰後向左望才見到被告，且其身邊還有數名女士，法庭未能排除是否其他人不小心碰到X的可能性。但在之後兩次的非禮事件，X對被告已有警覺，刻意監察對方，並兩度向後退欲遠離他。被告卻繼續靠近X，兩度以手掌上下撫摸X的大腿，力度不大不小，其動作與失平衡握扶手無關，施官因而認為被告的行為屬明顯猥褻，裁定其罪名成立。

案件編號：WKCC 4963/ 2021