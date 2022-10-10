理大衝突再8人罪成　發訊稱不想見朋友被拉　官指懷熱血參與暴動

警方於2019年11月圍堵理大，有市民則發起營救理大，多區爆發警民衝突。10名在尖沙咀厚福街被捕的男女，被控暴動等罪，其中8人否認控罪受審。法官今（10日)在區域法院裁定他們罪成，並指各被告是有備而來，有意圖破壞社會安寧，其中一名被告更在案發前傳訊息，稱「我有好多朋友喺理大，我唔想坐喺屋企睇住佢哋等拉，咁樣我會一世都抬唔起頭做人。」法官指，該被告懷著一股熱血，希望營救在理大的人，並實質參與了暴動。案件押後至下午，讓8名被告求情。



8名被告今被裁定罪成的被告：何可珊（20歲）、楊淑珍（29歲）、許卓玲（20歲）、梁展榮（34歲）、張啟鏗（24歲）、李駿軒（20歲）、彭紹軒（21歲）、吳姓女生（16歲）、何國棟（23歲）。

控罪指眾被告於2019年11月19日，在九龍漆咸道南、天文台道、金巴利道、金巴利街、金馬倫道及厚福街一帶，與其他身份不詳的人參與暴動。何國棟另被控1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他在尖沙咀厚福街保管或控制一個打火機、一把鎚、一把扳手、一把手鋸、一把鉗及一罐油漆。

2019年11月18至19日凌晨，油尖旺區均有激烈街頭衝突。(詳看下圖)

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多名被告在唐樓梯間及天台出現

法官裁決時指，何可珊、楊淑珍、許卓玲、梁展榮和張啟鏗於深宵時，在案發地點的唐樓梯問或天台出現，不可能是「路經此地」。法官指，樓宇梯間有大量示威物品，明顯是示威者落荒而逃，情急之下卸下裝備。

無辜路人應會馬上離開

法官指，若然真的被困在示威人群之中，一名無辜的路人怎會跟隨人群走入樓宇。法官指無辜的路人應馬上離開，劃清界線。此外，法官亦考慮各人當時的衣著和帶備的物品，如何可珊被捕時戴口罩，許卓玲的背包內有生理鹽水、三角巾和止血貼，法官認為他們不是一般的市民，而是有備而來，有意圖破壞社會安寧。

膠手套有高度易燃有機溶劑

此外，李駿軒不但在現場留守，他戴著的一隻膠手套，被驗出有微量高度易燃的有機溶劑，證明他曾經處理、接觸，或協助他人處理汽油彈。

而彭紹軒物則在信義街用望遠鏡觀察警方在漆咸道南的動靜，法官肯定他不是路過的途人，而是在暴動時監視警方的行動。

發訊息稱想救理大的人

至於何國棟，法官指何和其他人在手推車縱火。而他在案發前發訊息，稱「我有好多朋友喺理大，我唔想坐喺屋企睇住佢哋等拉 ，咁樣我會一世都抬唔起頭做人。」法官指，他懷著一股主觀熱血，希望營救在理大的人。何並實質作出破壞社會安寧的行為，參與暴動。

法官因此裁定不認罪的8名被告也全部暴動罪成，何管有物品意圖推毀或損壞財產罪亦罪成。

同案另兩被告已認罪

同案另有兩名被告：16歲姓吳少女，和18歲男被告李昌源，早前已認罪，吳被判入教導所。代表李的律師今求情指，李從新聞得知有「小朋友」被困，急於營救才犯案。李的案件押後至10月22日判刑。

案件編號：DCCC 640/2020