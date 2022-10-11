鄒幸彤被指煽動參與六四集會 上訴指警無下令封鎖維園 押後裁決
撰文：朱棨新
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前支聯會副主席鄒幸彤涉發表文章，呼籲參加2021年六四集會，於本年初被裁定煽惑他人明知而非法參與未經批准集結罪成，遭判囚15個月，其中10個月與她所涉的另一宗六四案件的分期執行，總刑期為22月。鄒就定罪和判刑提上訴，案件今(11日)在高等法院審理，鄒強調，涉案文章煽惑他人到維園集結，非唯一合理推論，再者，警方未有批准到集會，但無下令封鎖維園。法官聽取陳詞後稱，會於聖誕前頒下裁決。
上訴人鄒幸彤被裁定於2021年5月29日至6月4日期間，煽惑他人明知而非法參與未經批准集結。警方未有批准該次六四晚會，但鄒被指在期內，於社交媒體及報刊發表煽惑他人參與六四活動的文章。
警命令無阻人到維園
代表鄒的律師指， 涉案文章煽惑他人到維園集結，非唯一合理推論，如文章提及「堅守陣地」，可理解為抽象概念，亦可指為實際的地方。此外，警方不批准該次集會，但非命令封鎖維園，不可阻止他人前往。刑事審訊中可挑戰警務處處長的決定，控方亦要證明該決定是合理。
就判刑方面，律師指判刑明顯過重，警方當時因疫情未有批准集會，但鄒當時未有著他人不要戴口罩。
控方強調到維園集結是唯一推論
律政司則強調，涉案文章煽惑他人到維園集結是唯一合理推論，又指，當時的限聚令人數上限為4人，更何況涉及人數眾多旳集會。
案件編號：HCMA51/2022
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