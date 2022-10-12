亞視一姐薛影儀踢人改判緩刑　官指事主挑釁激發矛盾　不值得鼓勵

「亞視一姐」薛影儀未有戴口罩，被一名街坊拍片逾3分鐘，「起飛腳」還擊。她早前承認普通襲擊及沒有在指明公眾地方佩戴口罩兩罪，被判囚2星期和罰款5000元。她就判刑提上訴，高等法庭法官李運騰早前改判緩刑，並於今（12日）頒判辭解釋理據。法官指，原審裁判官未有考慮薛犯案前，受到事主挑釁，對方更說粗言穢語，和嘲笑薛的身材，認為事主的行為激發矛盾，增加衝突風險，亦不值得鼓勵，考慮薛使用暴力不算嚴重，認為適合判緩刑。



未戴口罩罰5千元

37歲被告薛影儀，被控普通襲擊及沒有在指明公眾地方佩戴口罩兩罪。控罪指她於2021年9月30日，在元朗朗屏邨悅屏樓襲擊邱淑秋；及沒有合法權限或合理辯解的情況下，沒有佩戴口罩。她就普通襲擊被判囚兩星期，另因沒有在指明公眾地方佩戴口罩罪被罰款5000元。她就普通襲擊罪的判刑上訴，法官早前改判她監禁2星期，緩刑18個月。

亞視一姐薛影儀(左)原被判入獄兩星期，上訴得直後改判緩刑18個月。(朱棨新攝)

薛影儀去年因無戴口罩兼踢街坊而被控。(詳看下圖)

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事發前薛一直受事主挑釁

法官在判辭指，原審裁判官沒有觀看由事主拍攝的影片，沒有考慮薛用腳踢事主前，受到事主的挑釁，包括一直用手機拍攝薛長達3分鐘。雖然薛一直嘗試逃避，但事主窮追不捨，多次說粗言穢語，並且嘲笑她的身材。薛想乘升降機上樓時，又遭事主阻擋，不讓她離開。

事主行為激發矛盾增衝突風險

法官強調這不代表薛可以襲擊事主，但認為任何旁觀者設身處地考慮事情的來龍去脈後，都會認為事主的反應不成比例，即使薛沒有戴好口罩，也不聽事主的要求，正當的處理方法是向有關當局投訴。事主的做法不值得鼓勵，因為她行為不單沒有必要，反而激發雙方矛盾，製造緊張，令衝突的風險增加

原審官用詞略嫌過火。

此外，薛有使用暴力的案底，但法官指已經是差不多10年前，不應為加刑的理由。法官又認為原審裁判官以「冥頑不靈」來形容薛，略嫌過火，考慮到薛使用的暴力不算嚴重，她一直想擺脫事主的纏繞，認為適合判處薛緩刑。

案件編號：HCMA150/2022

薛影儀有「亞視一姐」之稱。(詳看下圖)

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薛影儀的經理人林寶玉因常陪「阿儀」接受訪問，亦受到關注。(詳看下圖)