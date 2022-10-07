亞視一姐薛影儀起飛腳踢街坊被判囚兩周　上訴得直改判緩刑18個月

「亞視一姐」薛影儀去年未有戴口罩，被一名街坊拍片「狙擊」逾3分鐘。薛涉「起飛腳」還擊，相關片段在網上廣泛流傳。她早前承認普通襲擊及沒有在指明公眾地方佩戴口罩兩罪，被判囚2星期和罰款5千元。她就判囚提上訴，案件今（7日）在高等法院處理，法官李運騰聽取陳詞後，裁定薛影儀上訴得直。法官改判她監禁2星期，但緩刑18個月。

37歲被告薛影儀，被控普通襲擊及沒有在指明公眾地方佩戴口罩兩罪。控罪指她於2021年9月30日，在元朗朗屏邨悅屏樓襲擊邱淑秋；及沒有合法權限或合理辯解的情況下，沒有佩戴戴口罩。

薛影儀改判緩刑後離開法庭。(詳看下圖)

案情指，案發時香港正施行口罩令，所有人身處指明地點時均須佩戴口罩。薛約晚上10時許從住宅大樓離開時未有佩戴口罩，事主要求薛戴回口罩，薛未有理會，兩人因而發生爭執，事主更拿出手機拍攝，薛曾推開及用手拍打事主。並走入另一大廈並欲乘電梯離開，但事主尾隨並用腳阻擋升降機門關閉，薛試圖推開事主時以左右腳踢事主的腹部。事主稱右手及腹部有觸痛但無求醫。薛於2022年2月11日被捕，薛警誡下稱：「因為佢唔畀我走，佢用手機影住我。她於今年3月在屯門法院認罪，被判囚後一度被收押，同日稍後獲准保釋等候上訴。

案件編號：HCMA150/2022

阿儀薛影儀今早到法庭時對記者連環提問，只回應一句「你唔好問啦。」（葉志明攝）

薛影儀去年因無戴口罩兼踢街坊而被控。(詳看下圖)

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薛影儀有「亞視一姐」之稱。(詳看下圖)