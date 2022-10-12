強制檢測｜75幢上榜 東區佔最多 涉康山花園、丹拿花園、杏花邨
醫務衞生局今晚（12日）發出新一份強制檢測公告，再有71幢大廈上榜，當中66幢大廈有多名確診者居住。東區以合共9幢大廈上榜最重災，涉及鰂魚涌康山花園、北角港運城、丹拿花園、柴灣杏花邨等。
其他區則有茶果嶺麗港城、置富花園、荃灣愉景新城、深井浪翠園、大角咀維港灣和紅磡半島豪庭等。
▼10月12日 強制檢測大廈名單▼
杏花邨及麗晶花園各兩幢上榜
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有71幢大廈被納入強制檢測公告，當中以東區以九幢上榜佔最多，涉及鰂魚涌栢蕙苑康栢閣、鰂魚涌康山花園2座、北角港運城 2 座、丹拿花園2 座、柴灣杏花邨 31 座和41座、筲箕灣東濤苑曉濤閣、柴灣高威閣 4 座，以及北角柏傲山 3 座。
觀塘區則以八幢排第二，涉及藍田滙景花園 10 座、九龍灣麗晶花園 17 座和18座、油塘油美苑淑美閣和澤美閣、麗港城 33 座、牛頭角得寶花園 B 座，以及牛頭角安基苑基仁閣。
沙田御龍山、屯門黃金海岸及荃灣愉景新城上榜
屯門有七幢大廈納入強檢，包括掃管笏愛琴海岸 2 座、屯門南浪海灣 2 座、屯門香港黃金海岸 9 座、彩暉花園 E 座、悅湖山莊 2 座、屯富路 18 號名賢居、華都花園 5 座。
▼10月12日 部份強檢大廈▼
荃灣，葵青各有五幢上榜，涉荃灣愉景新城 4 座、荃灣廣場 2 座、荃景花園 3 座、石圍角邨石蘭樓、深井縉皇居 2 座；葵涌石籬二邨石欣樓、新葵芳花園 B 座、葵芳邨葵喜樓．荔景紀律部隊宿舍 1 座，以及青衣青俊苑俊軒閣。
新界東則有大圍雲疊花園 3 座、沙田御龍山 6 座、駿景園 1 座、大埔寶湖花園 E 座、粉嶺嘉盛苑嘉明閣。
政府明日（13日）會於香港仔漁光村、深井浪翠園一期及深井縉皇居增設臨時流動採樣站，位於南區置富花園及薄扶林華富（一）邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至星期四（14日）。
10月12日強檢大廈：
慈雲山慈民邨民健樓
新蒲崗采頤花園 9 座
黃大仙黃大仙下二邨龍樂 樓
牛池灣峻弦 5 座
慈雲山毓華里 8 號永發大 廈
藍田滙景花園 10 座
九龍灣麗晶花園 17 座
九龍灣麗晶花園 18 座
油塘油美苑淑美閣
油塘油美苑澤美閣
茶果嶺麗港城 33 座
牛頭角得寶花園 B 座
牛頭角安基苑基仁閣
將軍澳叠翠軒 4 座
將軍澳頌明苑輝明閣
將軍澳峻瀅 2 座
荃灣石圍角邨石蘭樓
9. 荃灣愉景新城 4 座
荃灣荃景花園 3 座
深井縉皇居 2 座
荃灣荃灣廣場 2 座
鰂魚涌栢蕙苑康栢閣
筲箕灣東濤苑曉濤閣
鰂魚涌康山花園 2 座
柴灣高威閣 4 座
北角港運城 2 座
北角丹拿花園 2 座
北角柏傲山 3 座
柴灣杏花邨 31 座
柴灣杏花邨 41 座
粉嶺嘉盛苑嘉明閣
天水圍天盛苑盛勤閣
元朗朗屏 8 號 3 座
元朗朗屏邨鵲屏樓
元朗翠韻華庭 4 座
元朗御景園 1 座
紅磡半島豪庭 4 座
紅磡海濱南岸 7 座
何文田皓畋 3 座
何文田冠德苑冠盛閣
11. 東涌逸東一邨太逸樓
東涌昇薈 1 座
愉景灣蘅峯彩暉閣
葵涌石籬二邨石欣樓
葵涌新葵芳花園 B 座
葵涌葵芳邨葵喜樓
葵涌荔景紀律部隊宿舍 1 座
青衣青俊苑俊軒閣
大圍雲疊花園 3 座
沙田御龍山 6 座
沙田駿景園 1 座
薄扶林華富一邨華安樓
薄扶林碧瑤灣 26 座
香港仔香港仔中心港富閣
香港仔漁光邨海鷗樓
旺角富榮花園 17 座
旺角富榮花園 10 座
大角咀浪澄灣 8 座
大角咀維港灣 2 座
大角咀瓏璽 2 座
掃管笏愛琴海岸 2 座
屯門南浪海灣 2 座
屯門香港黃金海岸 9 座
屯門彩暉花園 E 座
屯門悅湖山莊 2 座
屯門屯富路 18 號名賢居
屯門華都花園 5 座
大埔寶湖花園 E 座
石硤尾南山邨南安樓
石硤尾石硤尾邨美菖樓
半山區樂信臺 3 座
污水陽性大廈：
薄扶林置富花園富恒苑
薄扶林置富花園富雅苑
鰂魚涌康怡花園 D1 座
鰂魚涌康怡花園 D2 座