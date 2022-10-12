強制檢測｜75幢上榜　東區佔最多　涉康山花園、丹拿花園、杏花邨

醫務衞生局今晚（12日）發出新一份強制檢測公告，再有71幢大廈上榜，當中66幢大廈有多名確診者居住。東區以合共9幢大廈上榜最重災，涉及鰂魚涌康山花園、北角港運城、丹拿花園、柴灣杏花邨等。

其他區則有茶果嶺麗港城、置富花園、荃灣愉景新城、深井浪翠園、大角咀維港灣和紅磡半島豪庭等。



▼10月12日 強制檢測大廈名單▼



+ 3

杏花邨及麗晶花園各兩幢上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有71幢大廈被納入強制檢測公告，當中以東區以九幢上榜佔最多，涉及鰂魚涌栢蕙苑康栢閣、鰂魚涌康山花園2座、北角港運城 2 座、丹拿花園2 座、柴灣杏花邨 31 座和41座、筲箕灣東濤苑曉濤閣、柴灣高威閣 4 座，以及北角柏傲山 3 座。

觀塘區則以八幢排第二，涉及藍田滙景花園 10 座、九龍灣麗晶花園 17 座和18座、油塘油美苑淑美閣和澤美閣、麗港城 33 座、牛頭角得寶花園 B 座，以及牛頭角安基苑基仁閣。

沙田御龍山、屯門黃金海岸及荃灣愉景新城上榜

屯門有七幢大廈納入強檢，包括掃管笏愛琴海岸 2 座、屯門南浪海灣 2 座、屯門香港黃金海岸 9 座、彩暉花園 E 座、悅湖山莊 2 座、屯富路 18 號名賢居、華都花園 5 座。

▼10月12日 部份強檢大廈▼



+ 1

荃灣，葵青各有五幢上榜，涉荃灣愉景新城 4 座、荃灣廣場 2 座、荃景花園 3 座、石圍角邨石蘭樓、深井縉皇居 2 座；葵涌石籬二邨石欣樓、新葵芳花園 B 座、葵芳邨葵喜樓．荔景紀律部隊宿舍 1 座，以及青衣青俊苑俊軒閣。

新界東則有大圍雲疊花園 3 座、沙田御龍山 6 座、駿景園 1 座、大埔寶湖花園 E 座、粉嶺嘉盛苑嘉明閣。

政府明日（13日）會於香港仔漁光村、深井浪翠園一期及深井縉皇居增設臨時流動採樣站，位於南區置富花園及薄扶林華富（一）邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至星期四（14日）。

10月12日強檢大廈：

慈雲山慈民邨民健樓

新蒲崗采頤花園 9 座

黃大仙黃大仙下二邨龍樂 樓

牛池灣峻弦 5 座

慈雲山毓華里 8 號永發大 廈

藍田滙景花園 10 座

九龍灣麗晶花園 17 座

九龍灣麗晶花園 18 座

油塘油美苑淑美閣

油塘油美苑澤美閣

茶果嶺麗港城 33 座

牛頭角得寶花園 B 座

牛頭角安基苑基仁閣

將軍澳叠翠軒 4 座

將軍澳頌明苑輝明閣

將軍澳峻瀅 2 座

荃灣石圍角邨石蘭樓

9. 荃灣愉景新城 4 座

荃灣荃景花園 3 座

深井縉皇居 2 座

荃灣荃灣廣場 2 座

鰂魚涌栢蕙苑康栢閣

筲箕灣東濤苑曉濤閣

鰂魚涌康山花園 2 座

柴灣高威閣 4 座

北角港運城 2 座

北角丹拿花園 2 座

北角柏傲山 3 座

柴灣杏花邨 31 座

柴灣杏花邨 41 座

粉嶺嘉盛苑嘉明閣

天水圍天盛苑盛勤閣

元朗朗屏 8 號 3 座

元朗朗屏邨鵲屏樓

元朗翠韻華庭 4 座

元朗御景園 1 座

紅磡半島豪庭 4 座

紅磡海濱南岸 7 座

何文田皓畋 3 座

何文田冠德苑冠盛閣

11. 東涌逸東一邨太逸樓

東涌昇薈 1 座

愉景灣蘅峯彩暉閣

葵涌石籬二邨石欣樓

葵涌新葵芳花園 B 座

葵涌葵芳邨葵喜樓

葵涌荔景紀律部隊宿舍 1 座

青衣青俊苑俊軒閣

大圍雲疊花園 3 座

沙田御龍山 6 座

沙田駿景園 1 座

薄扶林華富一邨華安樓

薄扶林碧瑤灣 26 座

香港仔香港仔中心港富閣

香港仔漁光邨海鷗樓

旺角富榮花園 17 座

旺角富榮花園 10 座

大角咀浪澄灣 8 座

大角咀維港灣 2 座

大角咀瓏璽 2 座

掃管笏愛琴海岸 2 座

屯門南浪海灣 2 座

屯門香港黃金海岸 9 座

屯門彩暉花園 E 座

屯門悅湖山莊 2 座

屯門屯富路 18 號名賢居

屯門華都花園 5 座

大埔寶湖花園 E 座

石硤尾南山邨南安樓

石硤尾石硤尾邨美菖樓

半山區樂信臺 3 座

污水陽性大廈：

薄扶林置富花園富恒苑

薄扶林置富花園富雅苑

鰂魚涌康怡花園 D1 座

鰂魚涌康怡花園 D2 座