劏房單親戶與兒子困獸鬥　患情緒病坦承曾家暴　社聯促設支援隊

深水埗劏房發現5歲男童疑被家暴及被虐命慘劇，有發展遲緩問題的兒子被揭在住所內昏迷不醒，遺體傷痕累累，而其母則懷疑有產後情緒問題，在父親離家出走後，獨自照顧3名年幼子女，惹起社會關注。

「或者有一日我會好似呢個家長咁樣…」陳女士（化名）與兩名就讀小學的兒子瑟縮在百多呎的劏房，疫情下停課不斷，三母子長期匿在家中抗疫，如同「困獸鬥」，更嚴重的是，其幼子有自閉症等多種學習障礙，吵鬧不斷，單是每日拉鋸已耗光陳女士的精力。她慨嘆，幼兒托管服務嚴重不足，毫無喘息空間下，她亦曾忍不住痛打幼子，至深夜冷靜下來才深感後悔。

陳女士的個案並非冰山一角，社會服務聯會的調查顯示，多達過半受訪家庭活於貧窮線下，即使有近四份一受訪家庭有工作機會，卻面對難以兼顧工作和照顧子女的困境，過半受訪者一個月內近乎零社交，亦未能掌握現時的社會保障制度，令他們即使有需要，亦不懂尋求求助的渠道。



陳女士（化名）。（林穎嫺攝）

陳女士（化名）10年前，隻身從內地嫁來香港，隨後遭到丈夫家暴，但礙於家醜不出外傳的傳統觀念，一直不敢對外求助，更遑論報警。她隨後獨自帶着兩名兒子搬走，瑟縮劏房4年，由蛇蟲鼠蟻橫行的鐵皮屋，遷到僅130平方呎的劏房，地方依舊狹小。

她特別提到，剛升讀小二的幼子患有自閉症譜系障礙（ASD）、注意力不足過動症（ADHD）和專注力不足，需要服藥，但網課令兒子難以適應，亦未能轉到特殊學校就讀，被迫滯留在主流學校的幼子，難以跟上學校進度，令他極抗拒上課，單是每朝哄他上學已筋疲力竭，破壞兩母子的感情。

▼劏房居住環境▼



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幼子個性較常人怪異，哥哥又未夠成熟去接受弟弟的奇怪行為，致每日打鬧、爭吵，陳女士慨嘆每天跟兒子拉鋸已耗盡所有心力，自己亦曾忍不住狠下心痛打幼子：「瞓覺嗰陣就會諗到…今日我對佢做咗啲咩過份行為、會後悔，會各樣情緒喺身，呢啲係好煎熬嘅事。」

我當時睇個新聞時已經好感慨，如果當時我唔係去睇醫生，話我需要食藥，或者有一日我會好似呢個（被虐命5歲男童）家長咁樣，我真係有諗過，我真係唔知道有呢啲（社會保障）服務同資源，一啲都唔知道，甚至自己受傷害都唔知道要報警。 劏房單親家長陳女士

陳女士遭受丈夫家暴，又要獨力照顧有SEN的兒子，其情緒一度失控。她曾在兒子就讀幼稚園後，外出工作，但期間經常不適、失眠，亦感焦躁和恐慌等，輾轉多次求醫才獲轉介到精神科，確診抑鬱和焦慮症，一度要服藥。

陳女士表示，有時想「靜下」、「唞一唞氣」，惟疫情下其幼子的訓練課程被迫中斷，社區託管幼兒和青少年照顧服務亦匱乏，尤其是如其幼子一樣有特殊情況的照顧服務，毫無喘息空間，正常社交接觸更是零。她希望政府能增加針對SEN兒童的支援，並加開幼兒照顧服務，讓單親家長可以有空間喘息，並增加過渡性房屋單位，以改善其基層的居住環境，紓緩「困獸鬥」的情況。

社聯政策研究及倡議主任嚴祉琦（右）認為，單親劏房家長面對沉重的經濟和照顧壓力，或更容易處於較脆弱狀態。左為社聯政策研究及倡議社聯政策研究及倡議總主任黃和平。（林穎嫺攝）

上述個案並非冰山一角。社聯去年6月至12月，透過57個服務單位以問卷調查方式，訪問了208個為單親照顧者，當中2.9%家庭的兒童屬殘疾。51.2%受訪單親劏房家庭生活在貧窮線下，35.1%更曾在受訪的一年內借錢渡日，顯示有關家庭的經濟壓力極大。

另有24%單親家長有全職或兼職工作，社聯政策研究及倡議主任嚴祉琦認為，有關單親家長在獨力照顧小孩同時，仍要兼顧工作責任，形容他們面對的拉扯更大，有機會分身不暇，無法花時間教育孩子，甚至會出現疏忽照顧的情況。

▼劏房居住環境▼



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嚴祉琦指，單親劏房家長面對沉重的經濟和照顧壓力，或更容易處於較脆弱狀態，調查反映17.8%受訪者認為自己精神上出現問題，較同樣居於劏房的非單親家庭多7.8%，相差達約65%，惟49.5%受訪家長，與親友會面的機會僅每月一次甚至更少，用電話或短訊溝通的機會較多，但仍有24%與親友接近零溝通。

獨自肩負照顧孩子的責任，除了剝奪單親家長的社交，亦令他們無睱了解社會保障制度，僅48.6%曾聽過綜援、在職家庭津貼和食物援助全部三項援助制度，部份人甚至完全無聽過，反映他們即使有需要求助，亦未必找到適當渠道。

社聯建議政府成立劏房支援隊，在劏房集中的地區使用外展手法，如逐家逐戶探訪劏房戶，期望能及早識別有需要的家庭，並提供支援，同時協助他們投入社區。除此之外，社會保障辦事處、為劏房提供支援的服務單位、學校和醫院等，亦應建立有系統的評估工具，將高危家庭轉介到有需要的部門。